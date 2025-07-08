مواعيد مباريات اليوم 8 يوليو.. تشيلسي ضد فلومينينسي ومؤمن سليمان في كأس العراق

تقام اليوم مباراة دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في أمريكا.

ويواجه تشيلسي منافسه فلومينينسي البرازيلي على ملعب ميتلايف.

وعلى الجانب الآخر يخوض المصري مؤمن سليمان المدير الفني للشرطة دور ربع النهائي من كأس العراق.

كأس العالم للأندية

فلومينينسي × تشيلسي.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على DAZN.

كأس العراق

الطلبة × الشرطة.. تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.

ويستهدف مؤمن سليمان التتويج بكأس العراق ليحقق الثنائية المحلية بعد فوزه بالدوري العراقي.

وتولى مؤمن سليمان مهمة تدريب الشرطة في ولاية ثالثة في مارس الماضي بعد أيام من إقالة محمد عبد العظيم "عظيمة" من تدريب الفريق.

ورفع مؤمن سليمان رصيده من الألقاب إلى 7 في العراق بواقع 3 ألقاب للدوري ولقب كأس العراق وآخر لكأس السوبر مع الشرطة ولقب كأس العراق مع القوة الجوية.

وبات مؤمن سليمان ثاني أكثر مدرب تتويجا بلقب الدوري العراقي برصيد 3 ألقاب بعد أيوب أوديشو صاحب الـ 4 تتويجات.

وسبق لمؤمن سليمان تدريب أندية الزمالك وسموحة ومصر المقاصة بالدوري المصري قبل انتقاله للدوري العراقي.