"لم يكن من المفرتض أن تنتهي الأمور هكذا".. لياو يودع ثيو هيرنانديز

الثلاثاء، 08 يوليه 2025 - 00:25

كتب : FilGoal

رافاييل لياو - ثيو هيرنانديز

وجه رافاييل لياو لاعب ميلان رسالة وداع لزميله ثيو هيرنانديز الذي سيرحل إلى الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

رافائيل لياو

النادي : ميلان

ثيو هيرنانديز

النادي : ميلان

وكتب لياو عبر إنستجرام: "وأخي ورفيقي في الكثير من المعارك ومررنا سويا بالكثير من اللحظات الجيدة والسيئة، لكن كان من دواعي سروري أن أشاركك غرفة الملابس والملعب يا أخي".

وأضاف "أتمنى لك كل الحظ في هذا الفصل الجديد، سأفتقدك كثيرا لأنك على مدار السنوات أصبحت شخصا مهما جدا بالنسبة لي".

أخبار متعلقة:
مدير ميلان: جاشاري يريد اللعب معنا.. وتقدمنا بالعرض المناسب لـ بروج سكاي: جاشاري ينتظر موافقة ناديه من أجل الخضوع للكشف الطبي مع ميلان حوار في الجول - ماسيمو تايبي: تعرضت للظلم في مانشستر.. وهذا الفارق بينه وبين ميلان وصول موهبة ميلان إلى ليتشي

وتابع "لم يكن من المفرتض أن تنتهي الأمور بهذه الطريقة، لكن الحياة مليئة بالتحديات".

واختتم "حظا سعيدا في رحلتك الجديدة وكما هو الحال دائما سأظل أشجعك".

وأفاد فابرزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار الانتقالات في وقت سابق أن الصفقة التي بموجبها سينتقل ثيو من ميلان إلى الهلال تمت بنجاح.

وذلك بعدما نم الاتفاق مع اللاعب عن الانضمام إلى الهلال قبل أسبوعين.

وأضاف أن ميلان سيحصل على 25 مليون يورو مقابل التخلي عن مدافعه الفرنسي.

ومن المنتظر أن يوقع ثيو على عقده خلال الأيام القليلة القادمة.

وكان موقع فوتبول إيطاليا قد ذكر أن الظهير الأيسر الفرنسي سيحصل على راتب سنوي يبلغ 20 مليون يورو.

ويريد سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال ومدرب إنتر السابق، ضم ثيو مهما كلف الأمر بحسب التقرير.

وينتهي عقد ثيو مع ميلان في صيف 2026.

وشارك اللاعب مع ميلان في الموسم المنقضي في 49 مباراة، سجل 5 أهداف، وصنع 6 آخرين وتوج بلقب السوبر الإيطالي.

ومنذ انضمامه في 2019 خاض 262 مباراة سجل 34 هدفا وصنع 45 آخرين وتوج بلقبين.

وكان ميلان قد تعاقد معه قادما من ريال مدريد في صيف 2019 مقابل 22 مليون يورو.

رافاييل لياو ثيو هيرنانديز ميلان الهلال
نرشح لكم
بايرن يعلن خضوع جمال موسيالا لجراحة ناجحة مؤتمر ماريسكا: لا نحضر لمواجهة تياجو سيلفا فقط.. ولافيا لن يشارك ضد فلومينينسي ديلي ميل: ليفرامينتو هدف رئيسي لمانشستر سيتي.. ومطالب نيوكاسل المادية موندو ديبورتيفو: لوكمان على رادار أتليتكو مدريد ولكن بشرط سكاي توضح حقيقة اتفاق بايرن ميونيخ مع ليفربول لضم دياز صافرة فرنسية تقود مباراة تشيلسي وفلومينيسي بكأس العالم للأندية RMC: كوناتي حدد وجهته القادمة حال الرحيل من ليفربول الصيف القادم لاعب الزمالك المحتمل - شيكو بانزا.. "لياو" الذي يعاني من الكوليسترول
أخر الأخبار
"لم يكن من المفرتض أن تنتهي الأمور هكذا".. لياو يودع ثيو هيرنانديز ساعة | الكرة الأوروبية
أحمد ريان: تمنيت الانتقال لـ الزمالك.. ولهذا لم تتم الصفقة وكنت محقا مع موسيماني 2 ساعة | الكرة المصرية
فابريزيو: بعد مفاوضات طويلة.. إيلانجا صفقة نيوكاسل الأولى 2 ساعة | ميركاتو
بايرن يعلن خضوع جمال موسيالا لجراحة ناجحة 2 ساعة | كأس العالم للأندية
مؤتمر ماريسكا: لا نحضر لمواجهة تياجو سيلفا فقط.. ولافيا لن يشارك ضد فلومينينسي 2 ساعة | كأس العالم للأندية
ديلي ميل: ليفرامينتو هدف رئيسي لمانشستر سيتي.. ومطالب نيوكاسل المادية 3 ساعة | ميركاتو
طلعت يوسف: قررت التوقف عن العمل في التدريب 3 ساعة | الدوري المصري
نجل بيتر تشك يوقع أول عقد احترافي له مع فولهام 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بيراميدز يعير ثلاثي الفريق لسموحة والجونة 2 مواجهة قوية لـ الهلال.. كل مباريات ومواعيد مباريات دور الثمانية لكأس العالم للأندية 3 خبر في الجول - الاتفاق تم.. الزمالك يضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم 4 ديلي ميل: مانشستر سيتي قرر الاستغناء عن عدد كبير من لاعبي الفريق
/articles/508863/لم-يكن-من-المفرتض-أن-تنتهي-الأمور-هكذا-لياو-يودع-ثيو-هيرنانديز