"لم يكن من المفرتض أن تنتهي الأمور هكذا".. لياو يودع ثيو هيرنانديز

وجه رافاييل لياو لاعب ميلان رسالة وداع لزميله ثيو هيرنانديز الذي سيرحل إلى الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

رافائيل لياو النادي : ميلان ثيو هيرنانديز النادي : ميلان

وكتب لياو عبر إنستجرام: "وأخي ورفيقي في الكثير من المعارك ومررنا سويا بالكثير من اللحظات الجيدة والسيئة، لكن كان من دواعي سروري أن أشاركك غرفة الملابس والملعب يا أخي".

وأضاف "أتمنى لك كل الحظ في هذا الفصل الجديد، سأفتقدك كثيرا لأنك على مدار السنوات أصبحت شخصا مهما جدا بالنسبة لي".

وتابع "لم يكن من المفرتض أن تنتهي الأمور بهذه الطريقة، لكن الحياة مليئة بالتحديات".

واختتم "حظا سعيدا في رحلتك الجديدة وكما هو الحال دائما سأظل أشجعك".

وأفاد فابرزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار الانتقالات في وقت سابق أن الصفقة التي بموجبها سينتقل ثيو من ميلان إلى الهلال تمت بنجاح.

وذلك بعدما نم الاتفاق مع اللاعب عن الانضمام إلى الهلال قبل أسبوعين.

وأضاف أن ميلان سيحصل على 25 مليون يورو مقابل التخلي عن مدافعه الفرنسي.

ومن المنتظر أن يوقع ثيو على عقده خلال الأيام القليلة القادمة.