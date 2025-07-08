"لم يكن من المفترض أن تنتهي الأمور هكذا".. لياو يودع ثيو هيرنانديز

الثلاثاء، 08 يوليه 2025 - 00:25

كتب : FilGoal

رافاييل لياو - ثيو هيرنانديز

وجه رافاييل لياو لاعب ميلان رسالة وداع لزميله ثيو هيرنانديز الذي سيرحل إلى الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب لياو عبر إنستجرام: "وأخي ورفيقي في الكثير من المعارك ومررنا سويا بالكثير من اللحظات الجيدة والسيئة، لكن كان من دواعي سروري أن أشاركك غرفة الملابس والملعب يا أخي".

وأضاف "أتمنى لك كل الحظ في هذا الفصل الجديد، سأفتقدك كثيرا لأنك على مدار السنوات أصبحت شخصا مهما جدا بالنسبة لي".

أخبار متعلقة:
مدير ميلان: جاشاري يريد اللعب معنا.. وتقدمنا بالعرض المناسب لـ بروج سكاي: جاشاري ينتظر موافقة ناديه من أجل الخضوع للكشف الطبي مع ميلان حوار في الجول - ماسيمو تايبي: تعرضت للظلم في مانشستر.. وهذا الفارق بينه وبين ميلان وصول موهبة ميلان إلى ليتشي

وتابع "لم يكن من المفترض أن تنتهي الأمور بهذه الطريقة، لكن الحياة مليئة بالتحديات".

واختتم "حظا سعيدا في رحلتك الجديدة وكما هو الحال دائما سأظل أشجعك".

وأفاد فابرزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار الانتقالات في وقت سابق أن الصفقة التي بموجبها سينتقل ثيو من ميلان إلى الهلال تمت بنجاح.

وذلك بعدما نم الاتفاق مع اللاعب عن الانضمام إلى الهلال قبل أسبوعين.

وأضاف أن ميلان سيحصل على 25 مليون يورو مقابل التخلي عن مدافعه الفرنسي.

ومن المنتظر أن يوقع ثيو على عقده خلال الأيام القليلة القادمة.

وكان موقع فوتبول إيطاليا قد ذكر أن الظهير الأيسر الفرنسي سيحصل على راتب سنوي يبلغ 20 مليون يورو.

ويريد سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال ومدرب إنتر السابق، ضم ثيو مهما كلف الأمر بحسب التقرير.

وينتهي عقد ثيو مع ميلان في صيف 2026.

وشارك اللاعب مع ميلان في الموسم المنقضي في 49 مباراة، سجل 5 أهداف، وصنع 6 آخرين وتوج بلقب السوبر الإيطالي.

ومنذ انضمامه في 2019 خاض 262 مباراة سجل 34 هدفا وصنع 45 آخرين وتوج بلقبين.

وكان ميلان قد تعاقد معه قادما من ريال مدريد في صيف 2019 مقابل 22 مليون يورو.

رافاييل لياو ثيو هيرنانديز ميلان الهلال
نرشح لكم
آس: شرط من وكيل لويس دياز يزيد من عقبات انضمامه لـ برشلونة ارتبط اسمه بـ الأهلي.. أسد الحملاوي ينتقل إلى الدوري الروماني تقرير: حفيد موسوليني يقترب من الانتقال إلى كريمونيزي اليد العليا تعود لإنتر.. رومانو: انتهاء مدة الشرط الجزائي لـ تورام سكاي: نابولي يرد على عرض جالاتاسراي لضم أوسيمين بايرن يعلن خضوع جمال موسيالا لجراحة ناجحة مؤتمر ماريسكا: لا نحضر لمواجهة تياجو سيلفا فقط.. ولافيا لن يشارك ضد فلومينينسي ديلي ميل: ليفرامينتو هدف رئيسي لمانشستر سيتي.. ومطالب نيوكاسل المادية
أخر الأخبار
ذا أثليتك: إنتر ميامي يثق في تجديد ميسي رغم مفاوضات أهلي جدة 4 دقيقة | سعودي في الجول
الاتحاد السكندري يستعير محمود عجيب مهاجم ديروط 14 دقيقة | الكرة المصرية
أرنولد: تنتظرنا مواجهة صعبة أمام سان جيرمان.. وكل شيئ وارد في مرحلة خروج المغلوب 40 دقيقة | كأس العالم للأندية
قرعة دوري المحترفين - السكة الحديد يواجه الترسانة.. وطنطا ضد بترول أسيوط في الجولة الأولى 57 دقيقة | القسم الثاني
آس: شرط من وكيل لويس دياز يزيد من عقبات انضمامه لـ برشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
روديجير: مستعدون لتحدي باريس سان جيرمان ساعة | كأس العالم للأندية
رومانو: ريال مدريد لن يستمع لأي عروض لـ جونزالو جارسيا 2 ساعة | كأس العالم للأندية
ارتبط اسمه بـ الأهلي.. أسد الحملاوي ينتقل إلى الدوري الروماني 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بيراميدز يعير ثلاثي الفريق لسموحة والجونة 2 مواجهة قوية لـ الهلال.. كل مباريات ومواعيد مباريات دور الثمانية لكأس العالم للأندية 3 خبر في الجول - الاتفاق تم.. الزمالك يضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم 4 ديلي ميل: مانشستر سيتي قرر الاستغناء عن عدد كبير من لاعبي الفريق
/articles/508863/لم-يكن-من-المفترض-أن-تنتهي-الأمور-هكذا-لياو-يودع-ثيو-هيرنانديز