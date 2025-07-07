أحمد ريان: تمنيت الانتقال لـ الزمالك.. ولهذا لم تتم الصفقة وكنت محقا مع موسيماني

الإثنين، 07 يوليه 2025 - 23:46

كتب : FilGoal

أحمد ياسر ريان

أقر أحمد ياسر ريان لاعب البنك الأهلي أنه وافق وتمنى الانتقال لـ الزمالك في وقت سابق.

أحمد ياسر ريان

النادي : البنك الأهلي

البنك الأهلي

وقال ريان لقناة أون سبورت 1: "تلقيت العديد من العروض من الزمالك والأهلي وبيراميدز أثناء وجودي مع سيراميكا كليوباترا لكن لم يتم التوصل لاتفاق".

وأضاف "في نهاية الموسم جلست أنا ومحمد إبراهيم مع المسؤولين وأن نادي سيراميكا كليوباترا يحتاج للأموال، وإبراهيم أخبرهم أن لو هناك أزمة مالية فسنكون بجانب النادي".

أخبار متعلقة:
لاعب الزمالك المحتمل - شيكو بانزا.. "لياو" الذي يعاني من الكوليسترول الزمالك يواجه أورنج وديا مصدر من الزمالك: سنحصل على 15% من قيمة انتقال ياسين مرعي لـ الأهلي مران الزمالك - التركيز على الجانب البدني لرفع لياقة اللاعبين

وتابع "وقتها تفاوض معي البنك الأهلي وجميع الأطراف توصلت لاتفاق وتم الانتقال".

وأوضح "علمت أن الأزمة المالية في سيراميكا كليوباترا انتهت بعد رحيلي أنا ومحمد إبراهيم".

وشدد "كنت موافقا على الانتقال للزمالك، لأنه نادي كبير وشرف لأي لاعب اللعب له وتمنيت التواجد فيه، شاركت والدي الأمر وكل شيء كان على ما يرام، لكن الزمالك لم يتوصل لاتفاق مالي مع سيراميكا كليوباترا".

وكشف "بيتسو موسيماني أخبرني أنني المهاجم رقم 3، لكن كنت أرى أنني رقم 2 بعد محمد شريف ومع الوقت كنت سأكون المهاجم الأول للفريق، لذلك رحلت".

وواصل "قابلت موسيماني أثناء الموسم بعد رحيلي من الأهلي وقال لي إنني كنت محقا".

وأنهى حديثه قائلا: "إهدار الفرصة المحققة أمام بيراميدز والمرمى خالي لأنني شعرت بالدوار لدرجة أنني رأيت المرمى يتحرك أمامي، لم أرد أن أقول ذلك وقتها لعدم اعتقاد البعض أنني أبحث عن المبررات، لكن بعد 3 أعوام أستطيع قول ذلك".

وشارك اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في 27 مباراة خلال الموسم المنقضي مع البنك الأهلي مسجلا 6 أهداف.

أحمد ياسر ريان البنك الأهلي الزمالك الأهلي
نرشح لكم
طلعت يوسف: قررت التوقف عن العمل في التدريب لاعب الزمالك المحتمل - شيكو بانزا.. "لياو" الذي يعاني من الكوليسترول سيجتمع مع عبد العال من جديد.. غزل المحلة يتعاقد مع أحمد شوشة الزمالك يواجه أورنج وديا مران الزمالك - التركيز على الجانب البدني لرفع لياقة اللاعبين خبر في الجول - مودرن سبورت يتوصل لاتفاق مبدئي مع إنبي لضم كالوشا مصدر من الزمالك: سنحصل على 15% من قيمة انتقال ياسين مرعي لـ الأهلي خبر في الجول – كاف يحدد موعد الإعلان عن الفرق المعفية من الأدوار التمهيدية في إفريقيا
أخر الأخبار
"لم يكن من المفرتض أن تنتهي الأمور هكذا".. لياو يودع ثيو هيرنانديز 2 ساعة | الكرة الأوروبية
أحمد ريان: تمنيت الانتقال لـ الزمالك.. ولهذا لم تتم الصفقة وكنت محقا مع موسيماني 3 ساعة | الكرة المصرية
فابريزيو: بعد مفاوضات طويلة.. إيلانجا صفقة نيوكاسل الأولى 3 ساعة | ميركاتو
بايرن يعلن خضوع جمال موسيالا لجراحة ناجحة 3 ساعة | كأس العالم للأندية
مؤتمر ماريسكا: لا نحضر لمواجهة تياجو سيلفا فقط.. ولافيا لن يشارك ضد فلومينينسي 3 ساعة | كأس العالم للأندية
ديلي ميل: ليفرامينتو هدف رئيسي لمانشستر سيتي.. ومطالب نيوكاسل المادية 4 ساعة | ميركاتو
طلعت يوسف: قررت التوقف عن العمل في التدريب 4 ساعة | الدوري المصري
نجل بيتر تشك يوقع أول عقد احترافي له مع فولهام 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بيراميدز يعير ثلاثي الفريق لسموحة والجونة 2 مواجهة قوية لـ الهلال.. كل مباريات ومواعيد مباريات دور الثمانية لكأس العالم للأندية 3 خبر في الجول - الاتفاق تم.. الزمالك يضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم 4 ديلي ميل: مانشستر سيتي قرر الاستغناء عن عدد كبير من لاعبي الفريق
/articles/508862/أحمد-ريان-تمنيت-الانتقال-لـ-الزمالك-ولهذا-لم-تتم-الصفقة-وكنت-محقا-مع-موسيماني