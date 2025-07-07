أحمد ريان: تمنيت الانتقال لـ الزمالك.. ولهذا لم تتم الصفقة وكنت محقا مع موسيماني

أقر أحمد ياسر ريان لاعب البنك الأهلي أنه وافق وتمنى الانتقال لـ الزمالك في وقت سابق.

وقال ريان لقناة أون سبورت 1: "تلقيت العديد من العروض من الزمالك والأهلي وبيراميدز أثناء وجودي مع سيراميكا كليوباترا لكن لم يتم التوصل لاتفاق".

وأضاف "في نهاية الموسم جلست أنا ومحمد إبراهيم مع المسؤولين وأن نادي سيراميكا كليوباترا يحتاج للأموال، وإبراهيم أخبرهم أن لو هناك أزمة مالية فسنكون بجانب النادي".

وتابع "وقتها تفاوض معي البنك الأهلي وجميع الأطراف توصلت لاتفاق وتم الانتقال".

وأوضح "علمت أن الأزمة المالية في سيراميكا كليوباترا انتهت بعد رحيلي أنا ومحمد إبراهيم".

وشدد "كنت موافقا على الانتقال للزمالك، لأنه نادي كبير وشرف لأي لاعب اللعب له وتمنيت التواجد فيه، شاركت والدي الأمر وكل شيء كان على ما يرام، لكن الزمالك لم يتوصل لاتفاق مالي مع سيراميكا كليوباترا".

وكشف "بيتسو موسيماني أخبرني أنني المهاجم رقم 3، لكن كنت أرى أنني رقم 2 بعد محمد شريف ومع الوقت كنت سأكون المهاجم الأول للفريق، لذلك رحلت".

وواصل "قابلت موسيماني أثناء الموسم بعد رحيلي من الأهلي وقال لي إنني كنت محقا".

وأنهى حديثه قائلا: "إهدار الفرصة المحققة أمام بيراميدز والمرمى خالي لأنني شعرت بالدوار لدرجة أنني رأيت المرمى يتحرك أمامي، لم أرد أن أقول ذلك وقتها لعدم اعتقاد البعض أنني أبحث عن المبررات، لكن بعد 3 أعوام أستطيع قول ذلك".

وشارك اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في 27 مباراة خلال الموسم المنقضي مع البنك الأهلي مسجلا 6 أهداف.