فابريزيو: بعد مفاوضات طويلة.. إيلانجا صفقة نيوكاسل الأولى

الإثنين، 07 يوليه 2025 - 23:33

كتب : FilGoal

أنطوني إيلانجا - نوتينجهام ضد مانشستر يونايتد

كشف فابريزيو رومانو عن توصل نيوكاسل الإنجليزي ونوتنجهام إلى اتفاق انتقال السويدي أنتوني إيلانجا إلى صفوف الماكبايس.

وأفاد الصحفي الإيطالي أن نوتنجهام وافق على العرض الأخير الذي قدمه نيوكاسل للحصول على خدمات المهاجم السويدي.

وقدم نيوكاسل عرضا بـ55 مليون جنيه إسترليني، ووافقت إدارة نوتنجهام فورست على عرض الماكبايس الأخير.

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ويعمل نيوكاسل على تعزيز صفوف فريقه، وذلك للمنافسة على دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

وانتقل أنتوني إيلانجا إلى نوتنجهام فورست صيف 2023 قادما من مانشستر يونايتد.

وشارك اللاعب مع نوتنجهام فورست في 82 مباراة، وتمكن من تسجيل 11 هدفا وصناعة 21 هدفا.

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