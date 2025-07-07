فابريزيو: بعد مفاوضات طويلة.. إيلانجا صفقة نيوكاسل الأولى
الإثنين، 07 يوليه 2025 - 23:33
كتب : FilGoal
كشف فابريزيو رومانو عن توصل نيوكاسل الإنجليزي ونوتنجهام إلى اتفاق انتقال السويدي أنتوني إيلانجا إلى صفوف الماكبايس.
أنتوني إيلانجا
النادي : نوتينجهام فورست
وأفاد الصحفي الإيطالي أن نوتنجهام وافق على العرض الأخير الذي قدمه نيوكاسل للحصول على خدمات المهاجم السويدي.
وقدم نيوكاسل عرضا بـ55 مليون جنيه إسترليني، ووافقت إدارة نوتنجهام فورست على عرض الماكبايس الأخير.
ويعمل نيوكاسل على تعزيز صفوف فريقه، وذلك للمنافسة على دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.
وانتقل أنتوني إيلانجا إلى نوتنجهام فورست صيف 2023 قادما من مانشستر يونايتد.
وشارك اللاعب مع نوتنجهام فورست في 82 مباراة، وتمكن من تسجيل 11 هدفا وصناعة 21 هدفا.
نرشح لكم
ديلي ميل: ليفرامينتو هدف رئيسي لمانشستر سيتي.. ومطالب نيوكاسل المادية موندو ديبورتيفو: لوكمان على رادار أتليتكو مدريد ولكن بشرط سكاي توضح حقيقة اتفاق بايرن ميونيخ مع ليفربول لضم دياز لاعب الزمالك المحتمل - شيكو بانزا.. "لياو" الذي يعاني من الكوليسترول رومانو: جالاتاسراي يتقدم بعرض لضم فيكتور أوسيمين خبر في الجول - البنك الأهلي يتفق مع محمد فتحي على تجديد تعاقده لمدة موسم ديلي ميل: سعر أونانا يُصعب رحيله عن يونايتد سكاي: جاشاري ينتظر موافقة ناديه من أجل الخضوع للكشف الطبي مع ميلان