بايرن يعلن خضوع جمال موسيالا لجراحة ناجحة

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني خضوع لاعبه الشاب جمال موسيالا لعملية جراحية ناجحة في القدم.

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وكشف بايرن ميونيخ عبر موقعه الرسمي أن موسيالا خضع لعملية جراحية بعد إصابته بكسر في الشظية إثر خلع في الكاحل بمباراة باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية.

وأكد بايرن أن جمال موسيالا لن يكون متاحا للمشاركة مع بايرن ميونيخ في الأشهر القليلة المقبلة لحين تعافيه من الإصابة.

وتعرض موسيالا للإصابة خلال المباراة بعد تدخل قوي بينه وبين جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس.

وخسر بايرن ميونيخ الألماني أمام باريس سان جيرمان في ربع نهائي كأس العالم للأندية بهدفين دون رد.

ومن المتوقع أن يغيب موسيالا لمدة تصل إلى 4 أشهر.

وكان بايرن ميونيخ أعلن الأسبوع الماضي منح موسيالا القميص رقم 10 بدءا من الموسم المقبل.

صانع الألعاب البالغ 22 عاما خاض الموسم الجاري 43 مباراة سجل 21 هدفا وصنع 8 في جميع المسابقات.