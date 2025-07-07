مؤتمر ماريسكا: لا نحضر لمواجهة تياجو سيلفا فقط.. ولافيا لن يشارك ضد فلومينينسي

شدد إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي على أن فريقه لا يحضر لمواجهة تياجو سيلفا ولكن فلومينينسي بالكامل الذي يملك العديد من اللاعبين المميزين.

ويستعد تشيلسي لمواجهة فلومينينسي غدا الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال ماريسكا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "بالنسبة لي أفضل أن يكون لدي 4 أو 5 لاعبين يسجل كل واحد منهم 12 هدفا بالموسم عن مهاجم واحد يسجل 40 هدفا وحده، ويمكنكم النظر إلى الموسم الماضي وما حدث مع مادويكي وإنزو فيرنانديز، وفي الموسم المقبل نتوقع أهدافا أكثر من اللاعبين في الهجوم".

وواصل: "لقد شاهدت مباراة ريال مدريد ودورتموند من التلفاز وأعتقد أن الطقس كان ممتازا، لقد لعبنا في ظروف مختلفة طوال البطولة ولكن في هذه المرحلة، ومباراة في الثالثة عصرا، سنحاول التأقلم".

وتابع: "كأس العالم للأندية؟ بالنسبة لي الأمر ليس أنها بطولة غير مهمة، لكننا جئنا في وضعين مختلفين. كم مباراة رسمية لعبها باريس سان جيرمان هذا الموسم؟ نحن لعبنا 63 مباراة، لذلك الفرق الأوروبية تأتي إلى هذه البطولة بطريقة مختلفة عن الفرق البرازيلية أو فرق أمريكا الجنوبية بسبب عدد المباريات التي لعبناها، لكن الرغبة في الفوز لدينا هي نفسها التي لديكم، لكن الظروف مختلفة".

وعن خبرة لاعبي فلومينينسي قال: "الأمر قد يشكل أفضلية أو لا، نحن لعبنا موسما واحدا فقط سويا وكنا الفريق الأصغر سنا في الدوري الإنجليزي، ولعبنا ضد فرق خبرتها أكبر منا وقدمنا مباريات جيدة، ولكن الفوز من عدمه قد يحدث، وغدا الأمر سيكون بنفس الطريقة، قد نكون أصغر فريق في البطولة من الأعمار السنية وقد نواجه أكبر فريق سنا، ولذلك فهو اختبار جيد".

وشدد: "انتقال مادويكي لأرسنال؟ لقد سمعت نفس الكلام قبل مواجهة بالميراس، وفي النهاية شارك لمدة 30 دقيقة، ليس لدي شك في أننا إذا احتجنا نوني سيساعدنا، ولكن أنا أتفهم كإنسان أن الأمر ليس سهلا أن تتعامل مع كل تلك الأحاديث، وأتمنى أن يتعامل مع الأمر".

وكشف: "روميو لافيا يتدرب بالفعل، ولكن لسوء الحظ ليس مع المجموعة ولن يكون جاهزا للمشاركة غدا".

وأضاف: "لا يمكن أن أعرف إذا كان التتويج بكأس العالم للأندية يوازي دوري أبطال أوروبا لأنها النسخة الأولى من البطولة، ولكن بالطبع نريد الوصول للنهائي".

وأتم: "نحترم تياجو سيلفا بالتأكيد، ولكننا لا نحضر لمواجهة لاعب واحد ولكن فريق بالكامل، هو فريق يملك العديد من اللاعبين الجيدين أصحاب الخبرة والجودة، ويجب أن ننتبه وأن نكون حذرين حول الكثير من الأشياء".

وكان تشيلسي قد فاز في ربع النهائي على بالميراس، بينما تغلب فلومينينسي على الهلال.