ديلي ميل: ليفرامينتو هدف رئيسي لمانشستر سيتي.. ومطالب نيوكاسل المادية

الإثنين، 07 يوليه 2025 - 23:01

كتب : FilGoal

تينو ليفرامينتو - نيوكاسل

أوضحت وسائل إعلام إنجليزية، أن مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد مع الإنجليزي تينو ليفرامينتو ظهير نيوكاسل.

وأفادت صحيفة ديلي ميل، أن ليفرامينتو هدف أساسي لمانشستر سيتي، لكن تجد إدارة الفريق أن مطالب نيوكاسل مبالغ بها، ويريد الماكبايس الحصول على 80 مليون يورو للسماح له بالرحيل.

ويضع مانشستر سيتي خيارا بديلا في حال عدم التوصل لإتفاق مع نيوكاسل بالتعاقد مع دينزل دومفريس ظهير إنتر الإيطالي، خاصة أن كسر عقد اللاعب الهولندي يبلغ 25 مليون يورو.

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ويبحث مانشستر سيتي عن إجراء محاولة أخيرة للتفاوض مجددا مع إدارة نيوكاسل قبل اتخاذ قرار بالتعاقد مع دومفريس لاعب إنتر.

وينتهي عقد ليفرامينتو مع نيوكاسل صيف 2028، وقد انضم صيف 2023 قادمًا من ساوثامبتون.

وشارك ليفرامنتو الموسم الماضي مع الماكبايس في 45 مباراة تمكن من صناعة هدف ولم يتمكن من تسجيل أهداف.

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