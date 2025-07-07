صافرة فرنسية تقود مباراة تشيلسي وفلومينيسي بكأس العالم للأندية

الإثنين، 07 يوليه 2025 - 22:26

كتب : FilGoal

الحكم فرانسوا ليتكسير

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن حكم مباراة تشيلسي وفلومينيسي بالدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية.

ويستعد تشيلسي لمواجهة فلومينيسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية غدًا الثلاثاء في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

وتولى الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير إدارة نصف النهائي الأول بالبطولة القارية بين البلوز وفلومينيسي، المباراة التي سوف تقام على ملعب ميت لايف.

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وأدار الحكم الفرنسي هذا الموسم 26 مباراة، أشهر 108 بطاقات صفراء بينما 9 بطاقات حمراء.

ويساعد الحكم الفرنسي سيريل موجنير مساعد أول، مهدي رحموني مساعد ثاني، بينما الحكم الهندوراسي إيفان أركيس حكم رابع.

وأدار الحكم الفرنسي مواجهة بالميراس وبوتافوجو في دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

وتمكن تشيلسي من التأهل للدور نصف النهائي بعدما حقق انتصار ثمين على بالميراس بهدفين مقابل هدف، أما فلومينيسي تمكن من تحقيق الانتصار على الهلال بهدفين مقابل هدف.

تشيلسي فلومينينسي كأس العالم للأندية
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