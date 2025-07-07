RMC: كوناتي حدد وجهته القادمة حال الرحيل من ليفربول الصيف القادم

الإثنين، 07 يوليه 2025 - 22:24

كتب : FilGoal

إبراهيما كوناتي - ليفربول

كشفت وسائل إعلام فرنسية، عن موقف اللاعب الفرنسي إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول الإنجليزي في حال الرحيل الصيف القادم بشكل مجاني.

وأفادت RMC أن المدافع الفرنسي قرر فقط الذهاب لريال مدريد في حال تمكن من الرحيل بشكل مجاني من الريدز.

وأكد المصدر أن اللاعب مهووس بخطوة الانتقال لريال مدريد والإلتحاق بصديقه السابق أليكساندر أرنولد بالفريق الملكي.

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ويهدف ريال مدريد فقط بالتعاقد مع المدافع الفرنسي الصيف القادم لكن بشكل مجاني، ولا يريد النادي دفع أموال في هذه الصفقة التي تعتبر مهمة لريال مدريد لتعزيز دفاع الفريق.

وينتهي عقد كوناتي مع ليفربول صيف 2026.

وتمكن ريال مدريد من الحصول على خدمات ظهير ليفربول ترينت أليكساندر أرنولد بشكل مجاني هذا الصيف.

انضم كوناتي لصفوف ليفربول صيف 2021، قادمًا من لايبزيج.

وشارك إبراهيما كوناتي مع ليفربول في 31 مباراة، وتمكن من تسجيل هدف والمساهمة بـ3 أهداف.

حقق مع ليفربول الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم.

إبراهيما كوناتي ليفربول ريال مدريد
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