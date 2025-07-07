سيجتمع مع عبد العال من جديد.. غزل المحلة يتعاقد مع أحمد شوشة

أعلن نادي غزل المحلة تعاقده مع أحمد شوشة، مدافع الجونة السابق، في صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ووقّع شوشة على عقد يمتد لمدة 3 مواسم مقبلة، ليستمر مع زعيم الفلاحين حتى صيف 2028.

وجاء انضمام شوشة إلى المحلة بعد جلسة جمعته بالمدير الفني الحالي علاء عبد العال، الذي سبق أن درّبه في نادي الجونة.

ويبلغ شوشة من العمر 31 عامًا، وكان قد انضم إلى صفوف الجونة في عام 2023 قادمًا من سموحة، كما لعب من قبل لأندية بيراميدز والمصري.

وخاض شوشة 20 مباراة مع الجونة في الموسم الماضي، سجل خلالها 3 أهداف، وظهر بمستوى مميز على الصعيد الدفاعي.

وأنهى غزل المحلة منافسات الدوري المصري الممتاز في المركز الأخير الموسم الماضي، لكنه لم يهبط بعد قرار اتحاد الكرة بإلغاء الهبوط.

وكان المحلة قد دعم صفوفه مؤخرًا بضم كل من أحمد العش قادمًا من البنك الأهلي، ويوسف وأحمد عتمان لاعبا بلدية المحلة، في إطار سعي الإدارة لإعادة بناء الفريق تحت قيادة علاء عبد العال.