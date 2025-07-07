الزمالك يواجه أورنج وديا

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على خوض مباراة ودية يوم الجمعة المقبل أمام فريق أورنج، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وتقرر إقامة المباراة في الثامنة مساء يوم الجمعة على ستاد الكلية الحربية الذي يخوض الفريق تدريباته عليه في الفترة الحالية.

وحدد الجهاز الفني للزمالك بقيادة فيريرا أن يخوض الفريق عدة مباريات ودية متدرجة المستوى خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وخاض الزمالك مرانه الثاني تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا في معسكر الفريق في الكلية الحربية.

وكان فيريرا قاد تدريب الزمالك لأول مرة أمس الأحد، وذلك بعدما تم تعيينه مديرا فنيا للفريق.