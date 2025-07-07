مران الزمالك - التركيز على الجانب البدني لرفع لياقة اللاعبين

استأنف الزمالك مرانه مساء اليوم الإثنين استعدادا للموسم الجديد.

وأقيم المران على استاد الكلية الربية.

وركز الجهاز الفني خلال المران على الجوان البدنية لرفع معدلات اللياقة للاعبين بعد العودة من فترة الراحة السلبية.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين خلال المران لخوض تدريبات الركض حول الملعب بجانب فقرة تدريبية بدنية بالكرة.

وعقد يانيك فيريرا مدرب الفريق جلسة مع اللاعبين على هامش المران للحديث عن خطة الإعداد للموسم الجديد.

المران كان هو الثاني لفيريرا كمدرب للزمالك.

وأعلن الزمالك تعيين يانيك فيريرا مدربا للفريق خلفا لأيمن الرمادي.

وتوج الزمالك خلال الموسم الماضي بكأس مصر وكأس السوبر الإفريقي.