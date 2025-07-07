مران الزمالك - التركيز على الجانب البدني لرفع لياقة اللاعبين

الإثنين، 07 يوليه 2025 - 21:46

كتب : FilGoal

مران الزمالك

استأنف الزمالك مرانه مساء اليوم الإثنين استعدادا للموسم الجديد.

وأقيم المران على استاد الكلية الربية.

وركز الجهاز الفني خلال المران على الجوان البدنية لرفع معدلات اللياقة للاعبين بعد العودة من فترة الراحة السلبية.

أخبار متعلقة:
مصدر من الزمالك: سنحصل على 15% من قيمة انتقال ياسين مرعي لـ الأهلي مصدر من الزمالك لـ في الجول: لم يتم إخطارنا بوجود جلسة استماع بشأن شكوانا ضد زيزو اليوم خبر في الجول - الاتفاق تم.. الزمالك يضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول: شيكو بانزا من أقرب المرشحين لتدعيم الفريق

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين خلال المران لخوض تدريبات الركض حول الملعب بجانب فقرة تدريبية بدنية بالكرة.

وعقد يانيك فيريرا مدرب الفريق جلسة مع اللاعبين على هامش المران للحديث عن خطة الإعداد للموسم الجديد.

المران كان هو الثاني لفيريرا كمدرب للزمالك.

وأعلن الزمالك تعيين يانيك فيريرا مدربا للفريق خلفا لأيمن الرمادي.

وتوج الزمالك خلال الموسم الماضي بكأس مصر وكأس السوبر الإفريقي.

الزمالك
نرشح لكم
أحمد ريان: تمنيت الانتقال لـ الزمالك.. ولهذا لم تتم الصفقة وكنت محقا مع موسيماني طلعت يوسف: قررت التوقف عن العمل في التدريب لاعب الزمالك المحتمل - شيكو بانزا.. "لياو" الذي يعاني من الكوليسترول سيجتمع مع عبد العال من جديد.. غزل المحلة يتعاقد مع أحمد شوشة الزمالك يواجه أورنج وديا خبر في الجول - مودرن سبورت يتوصل لاتفاق مبدئي مع إنبي لضم كالوشا مصدر من الزمالك: سنحصل على 15% من قيمة انتقال ياسين مرعي لـ الأهلي خبر في الجول – كاف يحدد موعد الإعلان عن الفرق المعفية من الأدوار التمهيدية في إفريقيا
أخر الأخبار
"لم يكن من المفرتض أن تنتهي الأمور هكذا".. لياو يودع ثيو هيرنانديز 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
أحمد ريان: تمنيت الانتقال لـ الزمالك.. ولهذا لم تتم الصفقة وكنت محقا مع موسيماني 41 دقيقة | الكرة المصرية
فابريزيو: بعد مفاوضات طويلة.. إيلانجا صفقة نيوكاسل الأولى 53 دقيقة | ميركاتو
بايرن يعلن خضوع جمال موسيالا لجراحة ناجحة 54 دقيقة | كأس العالم للأندية
مؤتمر ماريسكا: لا نحضر لمواجهة تياجو سيلفا فقط.. ولافيا لن يشارك ضد فلومينينسي ساعة | كأس العالم للأندية
ديلي ميل: ليفرامينتو هدف رئيسي لمانشستر سيتي.. ومطالب نيوكاسل المادية ساعة | ميركاتو
طلعت يوسف: قررت التوقف عن العمل في التدريب ساعة | الدوري المصري
نجل بيتر تشك يوقع أول عقد احترافي له مع فولهام ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بيراميدز يعير ثلاثي الفريق لسموحة والجونة 2 مواجهة قوية لـ الهلال.. كل مباريات ومواعيد مباريات دور الثمانية لكأس العالم للأندية 3 خبر في الجول - الاتفاق تم.. الزمالك يضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم 4 ديلي ميل: مانشستر سيتي قرر الاستغناء عن عدد كبير من لاعبي الفريق
/articles/508848/مران-الزمالك-التركيز-على-الجانب-البدني-لرفع-لياقة-اللاعبين