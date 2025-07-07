تشواميني: يومي الأول مع ريال مدريد هو الأفضل في مسيرتي.. وأتمنى إنهاء مشواري هنا

أعرب الفرنسي أوريلين تشواميني، لاعب وسط ريال مدريد، عن سعادته الكبيرة باللعب ضمن صفوف الفريق الملكي، مؤكدًا أن انضمامه للنادي الإسباني يُعد اللحظة الأهم في مشواره الكروي حتى الآن.

أوريليان تشواميني النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويستعد ريال مدريد لمواجهة باريس سان جيرمان يوم الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال تشواميني في تصريحات للصحفيين: "أهم لحظة في مسيرتي كانت يومي الأول مع ريال مدريد. بالنسبة لي، هو أكبر نادٍ في العالم، وأتمنى أن أُنهي مسيرتي هنا، لأنني أريد اعتزال كرة القدم في أعظم فريق بالعالم".

وتابع "أحببت كرة القدم منذ صغري، وكنت ألعب مع أصدقائي في الشارع مثل أي طفل، وقلت لنفسي يومًا ما: أريد أن أصبح لاعب كرة قدم مميز يتحدث عنه الجميع. اليوم، أشعر أنني بدأت أحقق هذا الحلم".

وأردف "أريد أن يتذكرني الناس كشخص أحدث تأثيرًا حقيقيًا، ليس فقط في كرة القدم، بل أيضًا من خلال مؤسستي الخاصة وأسلوب حياتي. هذا هو الإرث الذي أطمح إلى تركه".

وأضاف عن مشواره السابق "موناكو وبوردو كانا سببًا في تطوري، لكن ريال مدريد مختلف تمامًا. هنا، كل شيء يعتمد على الدقة والانضباط والتفاني، يجب أن تكون في أفضل حالتك بنسبة 100% دائمًا، وإلا فلن تحصل على فرصة لإظهار قدراتك".

واختتم "لا أنسى يومي الأول مع منتخب فرنسا، كنت أراقب بول بوجبا، أنطوان جريزمان، وأوليفييه جيرو وأتعلم منهم، والآن يمكنني القول إننا أصبحنا أصدقاء".

وتأهل ريال مدريد إلى نصف النهائي بعد فوزه على بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ربع النهائي، وسجل أهداف الفريق الملكي كل من: جونزالو جارسيا، فيران جارسيا، وكيليان مبابي، فيما أحرز دورتموند ثنائيته عبر ماكسيميليان بايير وسيرهو جيراسي.