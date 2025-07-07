خبر في الجول - مودرن سبورت يتوصل لاتفاق مبدئي مع إنبي لضم كالوشا

الإثنين، 07 يوليه 2025 - 21:03

كتب : عمرو نبيل

أحمد كالوشا - إنبي

توصل نادي مودرن سبورت إلى اتفاق مبدئي مع أحمد كالوشا، مدافع إنبي، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن مودرن سبورت توصّل لاتفاق مبدئي مع إدارة إنبي واللاعب بشأن التفاصيل المالية، وقد تُحسم الصفقة بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويبلغ كالوشا من العمر 26 عامًا، وانضم إلى صفوف إنبي في عام 2022 قادمًا من نادي النصر. وشارك في 24 مباراة خلال الموسم الماضي بقميص الفريق البترولي، سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا آخر.

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وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن إتمام مودرن سبورت اتفاقه مع نادي المنصورة لضم المدافع محمد يسري، الذي كان هدفًا للزمالك في وقت سابق، إلى جانب التوصل لاتفاق مع كمال السيد، حارس مرمى الإسماعيلي السابق.

كما دعم النادي صفوفه بالتعاقد مع محمد أبو جبل، حارس مرمى البنك الأهلي، ورشاد المتولي، صانع ألعاب بتروجت، بالإضافة إلى ضم عماد حمدي قادمًا من الإسماعيلي، ليصبح ثالث صفقات الفريق الصيفية.

وتأتي هذه التحركات القوية في سوق الانتقالات بعد تعيين مجدي عبد العاطي مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للجزائري عبد الحق بن شيخة.

مودرن سبورت إنبي أحمد كالوشا
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