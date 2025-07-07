مصدر من الزمالك: سنحصل على 15% من قيمة انتقال ياسين مرعي لـ الأهلي

كشف مصدر من الزمالك عن أحقية النادي في الحصول على نسبة من مبلغ انتقال ياسين مرعي من فاركو للأهلي.

وأعلن ياسين مرعي رحيل اللاعب عن صفوفه بعد 3 مواسم قضاهم مع الفريق.

وكان FilGoal.com قد علم أن الأهلي قد أتم تعاقده مع المدافع صاحب الـ 23 عاما.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "الزمالك سيحصل على نسبة 15% من صفقة انتقال ياسين مرعي للأهلي بما يوازي 6 ملايين و750 ألف جنيه".

الصفقة ستكلف الأهلي 35 مليون جنيه مع تحمل ضريبة القيمة المضافة.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن تواصل بين الأهلي وفاركو بشأن ياسين مرعي، وأن عرض الأحمر وقتها كان 30 مليون جنيه.

وكان الأهلي تعاقد مع كل من أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد علي بن رمضان، وأحمد رمضان ومحمد شريف ومحمد أحمد "سيحا".

صاحب الـ 23 عاما خاض 22 مباراة في الدوري المصري سجل هدفين وصنع هدفا في الموسم المنقضي.

ويسعى الأهلي لتعزيز خط دفاعه قبل انطلاق الموسم الجديد. فضم أحمد رمضان من سيراميكا كليوباترا معارا ومصطفى العش بشكل نهائي من زد.

ويمتلك الأهلي أيضا كل من ياسر إبراهيم والمغربي أشرف داري في مركز قلب الدفاع.

ورحل رامي ربيعة عن الأهلي بنهاية تعاقده وانتقل للعين للإماراتي.

من هو ياسين مرعي؟