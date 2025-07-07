الدحيل القطري يضم ماركو فيراتي
الإثنين، 07 يوليه 2025 - 19:45
كتب : FilGoal
أعلن نادي الدحيل القطري التعاقد مع ماركو فيراتي لاعب وسط منتخب إيطاليا والعربي القطري السابق.
ماركو فيراتي
النادي : العربي
ولعب فيراتي مع العربي موسمين خاض خلالهما 33 مباراة وسجل 4 أهداف.
وبعد نهاية تعاقده مع العربي انضم فيراتي لصفوف الدحيل في صفقة انتقال حر.
ولم يعلن الدحيل عن مدة تعاقده مع ماركو فيراتي.
وبدأ فيراتي مسيرته مع فريق بيسكارا الإيطالي ومنه انضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في 2012.
ثم انتقل من باريس إلى العربي في عام 2023.
ومع منتخب إيطاليا لعب فيراتي 55 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.
وفاز مع إيطاليا ببطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.
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