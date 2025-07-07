برشلونة يعلن تجديد عقد فويتشيك تشيزني

الإثنين، 07 يوليه 2025 - 19:27

كتب : FilGoal

فويتشيك تشيزني

أعلن نادي برشلونة تجديد عقد الحارس البولندي فويتشيك تشيزني لمدة موسمين، ليستمر مع الفريق حتى عام 2027.

وكان تشيزني، صاحب الـ35 عامًا، قد أعلن اعتزاله في أغسطس 2024 بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس، قبل أن يتراجع عن قراره عقب تلقيه عرضًا من برشلونة، الذي تعاقد معه عقب إصابة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن. ومنذ يناير الماضي، أصبح تشيزني الحارس الأساسي للفريق.

وتوّج برشلونة بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ28 في تاريخه، بعد الفوز على إسبانيول بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة 36 من المسابقة.

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وكان النادي الكتالوني قد تعاقد أيضا مع الحارس جوان جارسيا قادمًا من إسبانيول، بعد تفعيل الشرط الجزائي في عقده بقيمة 25 مليون يورو.

ويتواجد حاليًا في قائمة برشلونة أربعة حراس مرمى، وتشير تقارير صحفية سابقة إلى أن النادي يفتح الباب أمام رحيل كل من مارك أندريه تير شتيجن، قائد الفريق، وإنياكي بينيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

برشلونة فويتشيك تشيزني
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