خبر في الجول - البنك الأهلي يتفق مع محمد فتحي على تجديد تعاقده لمدة موسم

الإثنين، 07 يوليه 2025 - 18:57

كتب : عمرو نبيل

أحمد الغندور و محمد فتحي - البنك الأهلي ضد بيراميدز

اتفق نادي البنك الأهلي مع محمد فتحي لاعب وسط الفريق على تجديد تعاقده لمدة موسم.

محمد فتحي

النادي : البنك الأهلي

البنك الأهلي

وعلم FilGoal.com أن البنك الأهلي قرر تجديد تعاقد محمد فتحي الذي انتهى تعاقده بنهاية الموسم المنقضي.

وذلك بناء على رغبة طارق مصطفى المدير الفني للفريق.

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يأتي ذلك في ظل اقتراب أحمد ربيع لاعب وسط الفريق من الانتقال إلى الزمالك.

محمد فتحي البالغ من العمر 31 عاما انضم لصفوف البنك الأهلي في 2021 قادما من بيراميدز.

ولعب الموسم الماضي مع البنك الأهلي 24 مباراة في الدوري المصري.

وساهم في إنهاء فريقه الدوري المصري في المركز الخامس.

محمد فتحي البنك الأهلي الدوري المصري
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