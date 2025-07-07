مدير ميلان: جاشاري يريد اللعب معنا.. وتقدمنا بالعرض المناسب لـ بروج

الإثنين، 07 يوليه 2025 - 18:11

كتب : FilGoal

أردون جاشاري - كلوب بروج

كشف إيلي تاري المدير الرياضي لـ ميلان عن رغبة أردون جاشاري لاعب كلوب بروج في الانتقال إلى الروسونيري.

وقال تاري خلال مؤتمر صحفي: "يمكنني تأكيد أن أردون جاشاري يرغب في اللعب معنا، لكن علينا احترام ديناميكيات الأمور وقرار بروج".

وأنهى حديثه قائلا: "نعتقد أننا قدمنا العرض المناسب، وآمل أن يتم حل هذا الوضع بأفضل طريقة ممكنة".

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البالغ من العمر 22 عاما توج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في الدوري البلجيكي.

وأوضح تقرير من سكاي سبورت ألمانيا أن المفاوضات بين ميلان وكلوب بروج لا تزال جارية بشأن انتقال جاشاري.

وأضاف أن جاشاري ينتظر فقط موافقة النادي على الخضوع للفحص الطبي، ويرغب في إتمام الصفقة.

وأوضح التقرير أن بوروسيا دورتموند انسحب من الصفقة بعدما علم أن اللاعب يسعى للانتقال إلى ميلان.

قبل أيام، كشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت عن وجود خلاف مالي بين ميلان وكلوب بروج لإتمام صفقة انتقال أردون جاشاري.

وحسب الصحيفة فإن أردون جاشاري يضغط على ناديه للموافقة على عرض ميلان البالغ 35 مليون يورو.

وأفادت الصحيفة أن النادي البلجيكي يطلب 40 مليون يورو لرحيل لاعبه.

ويسعى ميلان للتعاقد مع جاشاري كبديل للهولندي تيجاني ريندرز الذي انتقل إلى مانشستر سيتي هذا الصيف.

وذكرت التقارير إلى أن اللاعب السويسري على رادار بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن أيضا.

ويمتد عقد اللاعب مع فريقه البلجيكي حتى صيف 2029.

أردون جاشاري كلوب بروج ميلان
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