بثلاثة ألوان.. الكشف عن كرة المباريات النهائية لـ كأس العالم للأندية

الإثنين، 07 يوليه 2025 - 17:58

كتب : FilGoal

كأس العالم للأندية

أعلنت شركة أديداس عن تصميم الكرة التي ستلعب بها المباريات النهائية في كأس العالم للأندية.

وقدمت الشركة تصميم جديد سيتم لعب مباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية لكأس العالم بها.

ويتكون التصميم من ثلاثة ألوان الأبيض والأزرق والذهبي.

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وتبدأ المباريات النهائية للبطولة غدا الثلاثاء.

ويلتقي تشيلسي مع فلومينينسي في مباراة نصف النهائي الأولى، بينما في الثانية يلعب ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان.

وتقام المباراة النهائية يوم 13 يوليو المقبل.

ويقام كأس العالم للأندية بشكله الجديد من 32 فريقا للمرة الأولى في التاريخ.

ويحمل مانشستر سيتي لقب النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية بالشكل القديم.

ويعد ريال مدريد أكثر المتوجين ببطولة كأس العالم للأندية تاريخيا.

كأس العالم للأندية
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