وكيل لودي يوضح لـ في الجول حقيقة رحيل اللاعب من الهلال

أوضح بابلو ميراندا وكيل أعمال رينان لودي لاعب الهلال السعودي حقيقة رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

رينان لودي النادي : الهلال الهلال

وقال ميراندي لـ FilGoal.com: "اللاعب ينتهي عقده مع الهلال في صيف 2027 وهو ملتزم به".

وأضاف "كنت في أمريكا مع إدارة النادي ولم يتم التحدث عن رحيل اللاعب".

وأنهى حديثه قائلا: "إنزاجي تحدث مع اللاعب مرة واحدة مؤخرا وأخبره أنه يريده معه في الفريق".

وأفادت التقارير الصحفية السعودية بالأيام الماضية عن رغبة إنزاجي في الاستغناء عن 4 محترفين بالفريق من ضمنهم رينارد لودي لتعزيز الهلال بعناصر أخرى.

وودع الهلال كأس العالم للأندية بعد الهزيمة أمام فلومينيسي البرازيلي بهدفين لهدف في الدور ربع النهائي لكأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

سجل هدفين فلومينيسي كل من: ماتيوس مارتينيلي في الدقيقة 40 وأحرز الهدف الثاني هيراكليز في الدقيقة 70، بينما سجل هدف الهلال الوحيد البرازيلي ماركوس ليوناردو في الدقيقة 51.