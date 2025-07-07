مصدر من الزمالك لـ في الجول: لم يتم إخطارنا بوجود جلسة استماع بشأن شكوانا ضد زيزو اليوم

كشف مصدر من الزمالك حقيقة غياب النادي عن جلسة استماع بلجنة شؤون اللاعبين بشأن شكواه ضد أحمد مصطفى "زيزو".

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "لم يتم إخطارنا بشكل رسمي أو غير رسمي بوجود جلسة استماع اليوم بلجنة شؤون اللاعبين بخصوص شكوى الزمالك ضد أحمد مصطفى "زيزو".

وتابع "أرسلنا محامي خلال الأسبوع الماضي لمعرفة مصير الشكوى وموعد جلسة الاستماع ولكن لم إبلاغه بعدم التحديد بعد".

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن الزمالك لم يحضر جلسة الاستماع الخاصة بشكوته ضد اللاعب.

وأصدرت لجنة الانضباط قرارها مطلع يونيو الجاري بعدم اختصاصها في الشكوى المقدمة من الزمالك ضد زيزو.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة الزمالك قرر التظلم على قرار الانضباط بعدم الاختصاص، لدى اللجنة نفسها قبل تصعيد الأمر.

الزمالك سيتوجه بعدها إلى لجنة شؤون اللاعبين لشكوى اللاعب مجددا، حسبما علم FilGoal.com

وكان الزمالك تقدم بشكوى إلى لجنة الانضباط في اتحاد الكرة ضد زيزو في الأول من مايو الماضي.

وطالب الزمالك في شكواه بتطبيق اللوائح بعد امتناع اللاعب عن حضور التدريبات منذ الثامن من أبريل، وهو ما ترتب عليه إلحاق الضرر المباشر على الفريق خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.

وانتقل زيزو إلى النادي الأهلي يوم 6 يونيو بعد نهاية الموسم بيوم واحد، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي أتم إجراءات قيد اللاعب في منطقة القاهرة واتحاد الكرة المصري، عقب الاستعلام الرسمي من منطقة الجيزة والتأكد من انتهاء تعاقده مع الزمالك، قبل سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية للانضمام إلى قائمة الأهلي لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ووقع زيزو على عقد مدته 4 مواسم مع الأهلي، مع بند يتيح التمديد لموسم إضافي بموافقة الطرفين.

بدأ زيزو مسيرته في نادي ليرس البلجيكي بين عامي (2014–2017): لعب 72 مباراة وسجل 4 أهداف.

ثم انتقل في 2017 إلى ناسيونال ماديرا البرتغالي على سبيل الإعارة (13 مباراة، هدفان)، ثم إلى موريرينسي (2017–2019) الذي شهد تسجيله هدفا واحدا في 25 مباراة.

وانضم إلى الزمالك في يناير 2019 حتى صيف 2024 ولعب معه 263 مباراة وسجل خلالها 87 هدفا وصنع 71 آخرين

بطولات زيزو مع الزمالك

الدوري المصري الممتاز: بطولتان (2020–21 و2021–22).

كأس مصر: 3 مرات (2018–19 و2020–21 و2024-2025).

كأس السوبر المصري: 2019–20.

الكونفيدرالية الإفريقية: مرتان (2018–19 و2023–24).

كأس السوبر الإفريقي: مرتان (2020 و2024)