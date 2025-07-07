سكاي: جاشاري ينتظر موافقة ناديه من أجل الخضوع للكشف الطبي مع ميلان

الإثنين، 07 يوليه 2025 - 17:27

كتب : FilGoal

أردون جاشاري - كلوب بروج

ينتظر أردون جاشاري لاعب كلوب بروج توصل ناديه لاتفاق مع ميلان حول رحيله، من أجل الخضوع للكشف الطبي، وفقا لشبكة سكاي سبورت ألمانيا.

البالغ من العمر 22 عاما توج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في الدوري البلجيكي.

وأوضح التقرير أن المفاوضات بين ميلان وكلوب بروج لا تزال جارية بشأن انتقال جاشاري.

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وأضاف أن جاشاري ينتظر فقط موافقة النادي على الخضوع للفحص الطبي، ويرغب في إتمام الصفقة.

وأوضح التقرير أن بوروسيا دورتموند انسحب من الصفقة بعدما علم أن اللاعب يسعى للانتقال إلى ميلان.

قبل أيام، كشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت عن وجود خلاف مالي بين ميلان وكلوب بروج لإتمام صفقة انتقال أردون جاشاري.

وحسب الصحيفة فإن أردون جاشاري يضغط على ناديه للموافقة على عرض ميلان البالغ 35 مليون يورو.

وأفادت الصحيفة أن النادي البلجيكي يطلب 40 مليون يورو لرحيل لاعبه.

ويسعى ميلان للتعاقد مع جاشاري كبديل للهولندي تيجاني ريندرز الذي انتقل إلى مانشستر سيتي هذا الصيف.

وذكرت التقارير إلى أن اللاعب السويسري على رادار بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن أيضا.

ويمتد عقد اللاعب مع فريقه البلجيكي حتى صيف 2029.

أردون جاشاري ميلان كلوب بروج
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