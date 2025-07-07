خبر في الجول - المصري يخاطب فاركو لضم محمد فخري

الإثنين، 07 يوليه 2025 - 17:14

كتب : عمرو نبيل

مؤتمر محمد فخري

يرغب النادي المصري، في ضم محمد فخري لاعب وسط فاركو خلال الانتقالات الصيفية.

وعلم FilGoal.com أن المصري خاطب إدارة فاركو لضم فخري بشكل رسمي، للحصول على خدمات اللاعب.

ويسعى النادي المصري بقيادة مدربه التونسي نبيل الكوكي، لدعم صفوف الفريق.

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ويضم المصري بين صفوفه محمد مخلوف، ومحمود حمادة في وسط الملعب، بالإضافة إلى مصطفى أبو الخير، وعمر الساعي القادمان من النادي الأهلي في يناير 2025، والصيف الجاري على الترتيب.

محمد فخري صاحب الـ26 عاما انضم لصفوف فاركو من النادي الأهلي في صيف 2023.

وانضم ناشئ المحلة إلى الأهلي، ليتم تصعيده للفريق الأول.

وأعير فخري إلى البنك الأهلي موسم 2020 - 2021، قبل اللعب للأهلي موسمين، ثم الانتقال إلى فاركو.

ولعب فخري الموسم الماضي 24 مباراة في الدوري، سجل خلالهم هدفا وصنع هدفين، فيما خاض مباراة واحدة بكأس مصر.

وارتبط لاعبو فاركو بالانتقال إلى أندية أخرى في الصيف، ومن بينهم ياسين مرعي، وعمرو ناصر، وأحمد شريف إلى الأهلي والزمالك.

كما رحل محمود جهاد في انتقالات يناير إلى الزمالك، وجيفرسون إنكادا إلى استريلا دا امادورا البرتغالي في انتقالات الصيف.

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