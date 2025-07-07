أليجري يكشف موعد انضمام مودريتش.. وموقف ثيو ولياو

أوضح ماسيمليانو أليجري مدرب ميلان الجديد موقف ناديه من ضم لوكا مودريتش نجم ريال مدريد.

واتفق ميلان مع مودريتش من أجل ضمه هذا الصيف، بعد نهاية رحلته مع ريال مدريد.

وقال أليجري في تصريحات للصحفيين: "ننتظر وصول لوكا مودريتش، فهو الآن في كأس العالم للأندية".

وأوضح "نتوقع أن ينضم إلينا لوكا في أغسطس".

وأضاف "مودريتش سيكون إضافة رائعة لخط وسطنا. إنه لاعب استثنائي. سنلعب بثلاثة لاعبين في خط الوسط".

وأشارت التقارير إلى أن مودريتش سينضم إلى ميلان لمدة موسم واحد مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وسيتقاضى مودريتش 3 ملايين يورو، وفقا للصحيفة الإيطالية.

وتابع "ثيو هيرنانديز؟ لقد اتخذ طريقا مختلفا، أتمنى له كل التوفيق".

وأصبح ثيو هيرنانديز على بعد خطوة من الانتقال إلى الهلال السعودي.

كما تحدث عن موقف رافاييل لياو الذي ارتبط اسمه بالرحيل، حين قال "أنا متأكد أنني أستطيع إظهار ذلك الشيء الإضافي الذي كان يفتقده لياو".

وأكمل "لقد وصل إلى سن يستطيع فيه اللاعبون الوصول إلى أفضل مستوياتهم. كشخص هو أكثر مسؤولية الآن".

وأتم "لياو لاعب استثنائي، وأنا متأكد أنه سيقدم موسما رائعا معنا".

ويرغب بايرن ميونيخ في ضم لياو هذا الصيف، حسب تقارير عديدة.