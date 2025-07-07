خبر في الجول - وادي دجلة يضم محمد رجب مدافع الاتحاد السكندري

أتم نادي وادي دجلة اتفاقه مع الاتحاد السكندري لضم المدافع محمد رجب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

محمد رجب النادي : بلدية المحلة وادي دجلة

وعلم FilGoal.com أن رجب انضم لصفوف وادي دجلة لمدة 3 مواسم قادمة، تنتهي في موسم 2027 - 2028.

وتم توقيع العقود في حضور حازم خيرت مدير شركة الكرة في وادي دجلة، ووكيل اللاعب أحمد عرفة.

ولعب رجب الموسم الماضي معارا لصفوف سموحة، وشارك في 22 مباراة في الدوري، و3 مباريات في كأس الرابطة، ومباراة في كأس مصر.

وبدأ اللاعب الذي يشغل مركز المدافع مسيرته في الاتحاد السكندري قبل أن ينتقل إلى بلدية المحلة معارا.

واستعار بلدية المحلة رجب في صيف 2022 وجدد الإعارة مرة أخرى بعد نهايتها في 2023، ليقضي موسمين مع البلدية.

ولعب رجب 16 مباراة مع بلدية المحلة في الموسم قبل الماضي وصنع هدفا وحيدا.

وشارك رجب مع الاتحاد السكندري في 6 مباريات فقط، قبل الانتقال إلى سموحة الموسم الماضي على سبيل الإعارة.