تقرير: 10 عروض لـ جونزالو جارسيا

الإثنين، 07 يوليه 2025 - 16:28

كتب : FilGoal

جونزالو جارسيا مهاجم ريال مدريد

تلقى جونزالو جارسيا مهاجم ريال مدريد، عروضا للرحيل عن صفوف الفريق الملكي خلال الانتقالات الصيفية.

جونزالو جارسيا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وتألق جارسيا خلال كأس العالم للأندية في ظهوره الأول مع ريال مدريد، ونجح في تسجيل 4 أهداف بالتساوي مع ماركوس ليوناردو مهاجم الهلال، وأنخيل دي ماريا نجم بنفيكا البرتغالي، وكلاهما ودع البطولة.

وكشف برنامج "التشيرينجيتو" الإسباني، عن تلقى جونالو 10 عروض.

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وأشار البرنامج الإسباني إلى أن العروض القادمة لمهاجم ريال مدريد، من إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا.

جونالو بعدما نجح في تسجيل هدفه الرابع في البطولة، في شباك بروسيا دورتموند الألماني ليقود فريقه إلى نصف النهائي، قال: "إذا كان الحد الأقصى للسعادة هو 100%، فأنا سعيد بنسبة 200%، لا يمكن أن أكون أكثر سعادة. من كان يتخيل ما يحدث حاليًا؟".. طالع تصريحات جونزالو بالضغط هنا

ويستعد ريال مدريد الإسباني لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، العاشرة مساء الأربعاء.

وفي نصف النهائي الآخر يواجه تشيلسي الإنجليزي منافسه فلومينينيسي البرازيلي العاشرة مساء الثلاثاء.

ولعب جونزالو جارسيا أساسيا في تشكيل الفريق الملكي نتيجة إصابة كيليان مبابي قبل انطلاق البطولة بسبب معاناته من التهاب حاد في المعدة والأمعاء.

جونزالو جارسيا ريال مدريد
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