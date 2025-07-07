قبل مواجهة ريال مدريد.. حكيمي: مبابي صديقي ولكن

الإثنين، 07 يوليه 2025 - 16:12

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - أشرف حكيمي - فرنسا - المغرب

تحدث أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان عن المواجهة المرتقبة ضد صديقه المقرب كيليان مبابي زميله السابق ومهاجم ريال مدريد الحالي.

ويصطدم باريس سان جيرمان بريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الأربعاء.

وقال حكيمي في تصريحات لشبكة DAZN: "مبابي صديقي، لكن كل واحد يدافع عن فريقه".

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وأضاف "تحدثتُ مع مبابي قبل البطولة وكان مريضًا، لكنه الآن جاهز تمامًا".

وغاب مبابي عن مباريات ريال مدريد في مرحلة المجموعات بسبب المرض.

قبل أن يعود في مراحل خروج المغلوب، إذ شارك كبديل في مباراة دور الـ16 أمام يوفنتوس ولقاء بوروسيا دورتموند بربع النهائي.

وأتم الدولي المغربي "أنا سعيد بمواجهة مبابي، لكن الأهم هو فريقنا".

ويرتبط حكيمي ومبابي بعلاقة صداقة قوية.

أشرف حكيمي كيليان مبابي ريال مدريد باريس سان جيرمان
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