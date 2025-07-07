خبر في الجول - الدبيس يبلغ الأهلي برفضه العروض المحلية ورغبته في الاحتراف

رفض كريم الدبيس الظهير الأيسر للنادي الأهلي، العروض المحلية التي تلقاها للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كريم الدبيس النادي : الأهلي الأهلي

وكان الدبيس معروضا ضمن الصفقة التبادلية بين الأهلي وسيراميكا.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

ويرغب الأهلي في ضم محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا، وأحمد هاني الظهير الأيمن، بالإضافة إلى تحويل إعارة أحمد رمضان مدافع الفريق إلى بيع نهائي.

وعلم FilGoal.com أن كريم الدبيس أبلغ إدارة الأهلي برفضه كافة العروض المحلية.

وأبلغ الدبيس مسؤولي الأهلي أنه سيجلب عروضا خارجية أوروبية للرحيل خلال الصيف من خلال وكلائه، حسبما علم FilGoal.com

وانضم الدبيس صاحب الـ22 عاما إلى الأهلي في صيف 2022 ضمن صفقة سباعي ناشئي دجلة المنتقلين للفريق الأحمر.

ولم يخض الدبيس أي مباراة في كأس العالم للأندية، حيث فضل جوسيه ريبيرو البدء بأحمد نبيل كوكا لاعب الوسط مباراتي إنتر ميامي، وبورتو في مركز الظهير الأيسر، فيما خاض المغربي يحيى عطية الله مباراة بالميراس قبل رحيله عن الفريق بنهاية البطولة.

ولعب الدبيس الموسم الماضي 21 مباراة في كافة البطولات، بواقع 15 مباراة في الدوري صنع خلالهم هدفين، و6 في دوري أبطال إفريقيا صنع خلالهم هدفين.