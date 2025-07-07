خبر في الجول - تفاصيل خلاف أوقف المفاوضات بين عبد القادر وسيراميكا كليوباترا

توقفت مفاوضات انتقال أحمد عبد القادر لاعب الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن عبد القادر أبلغ إدارة الأهلي برغبته في عدم الرحيل على سبيل الإعارة، أو ضمن صفقات تبادلية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة الأهلي اتفقت مع سيراميكا كليوباترا على انتقال عبد القادر بشكل نهائي، ومنحت الضوء الأخضر لإدارة سيراميكا للتفاوض حول الراتب الشخصي للاعب.

وعرضت إدارة سيراميكا على أحمد عبد القادر 18 مليون جنيه في الموسم، فيما طالب اللاعب بالحصول على 25 مليون جنيه، وفقا لما علم FilGoal.com

وكان مقررًا أن ينتهي تعاقد عبد القادر مع الأهلي في صيف 2025، قبل أن يمدد تعاقده لموسم آخر وانتقل لنادي قطر القطري.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 25 عاما للأهلي قادما من سبارتا براج التشيكي في صيف 2020.

وتمت إعارته إلى سموحة في الانتقالات الشتوية عام 2020 إلى سموحة.

وعاد إلى الأهلي في صيف 2021 بعد انتهاء إعارته ويظل في القلعة الحمراء حتى الانتقال لنادي قطر القطري.

وكان موسم عبد القادر قد انتهى مبكرا في أبريل الماضي بسبب تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

وخاض عبد القادر الموسم الماضي 15 مباراة في الدوري القطري سجل 5 أهداف وصنع هدفا وحيدا، فيما شارك في مباراتين بكأس قطر وسجل هدفا وحيدا.