مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول: شيكو بانزا من أقرب المرشحين لتدعيم الفريق

الإثنين، 07 يوليه 2025 - 15:41

كتب : FilGoal

شيكو بانزا

يدخل نادي الزمالك في مفاوضات جادة مع الأنجولي شيكو بانزا لاعب إستريلا دا أمادورا البرتغالي لتدعيم صفوف الفريق به خلال الأيام المقبلة.

شيكو بانزا

النادي : أنورثوزيس فاماجوستا

الزمالك

وكان إستريلا دا أمادورا قد أعلن منذ أيام قليلة ضم جيفرسون إنكادا لاعب نادي فاركو.

وكشفت صحيفة ريكورد البرتغالية أن الأنجولي شيكو بانزا لاعب إستريلا دا أمادورا البرتغالي دخل قائمة اهتمامات الزمالك. (المزيد من التفاصيل)

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وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "بالفعل هناك مفاوضات متقدمة مع الأنجولي شيكو بانزا وناديه البرتغالي".

وأوضح "يعتبر شيكو بانزا أقرب المرشحين لتدعيم صفوف الفريق".

وانضم بانزا إلى إستريلا دا أمادورا في يناير الماضي، ويرتبط بتعاقد حتى صيف 2028.

ويشغل بانزا -26 عاما- مركز الجناح الأيسر ويعد لاعبا بين صفوف منتخب أنجولا.

وشارك بانزا رفقة منتخب أنجولا في توقف مارس الماضي خلال تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وأنهى إستريلا دا أمادورا الدوري البرتغالي الموسم الماضي في المركز الخامس عشر بعد نجاته من الهبوط.

وخاض بانزا 13 مباراة بقميص إستريلا دا أمادورا منذ انضمامه للفريق في يناير ونجح في تسجيل هدف.

وسبق وأن لعب بانزا في الدوري القبرصي قبل أن ينتقل إلى صفوف بورتومينينسي الذي يلعب ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية البرتغالي.

الزمالك شيكو بانزا إستريلا دا أمادورا
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