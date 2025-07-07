بيراميدز يبدأ الإعداد للموسم الجديد غدا الثلاثاء

أعلن نادي بيراميدز عودة الفريق غدا الثلاثاء لاستئناف العمل وبدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكان بيراميدز قد منح لاعبيه راحة سلبية طويلة عقب نهائي كأس مصر أمام الزمالك.

وتنطلق فترة إعداد بيراميدز غدا الثلاثاء بإجراء الكشف الطبي الموسمي لجميع اللاعبين.

بينما تنطلق تدريبات الفريق يوم الأربعاء على استاد الدفاع الجوي تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة كرونسلاف يورتشيتش.

ويرتبط بيراميدز بالعديد من الارتباطات المحلية والقارية والدولية هذا الموسم.

وستكون البداية يوم 8 أغسطس المقبل بانطلاق الدوري المصري.

ويبدأ بيراميدز أيضا الإعداد لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلاندي ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال والمقرر لها يوم 14 سبتمبر المقبل.

وحقق بيراميدز لقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه، بينما أنهى الدوري في المركز الثاني وراء الأهلي، وحقق وصافة كأس مصر بخسارة النهائي أمام الزمالك.