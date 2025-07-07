فابريزيو رومانو: إنتر ميامي يبدأ محادثات مع أتليتكو مدريد لضم دي بول

كشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات عن عرض أمريكي لضم لاعب وسط أتليتكو مدريد الإسباني.

وأوضح رومانو عبر حسابه على إكس: "إنتر ميامي يبدأ محادثات مع أتليتكو مدريد لضم رودريجو دي بول للحفاظ على طموحاته العالية بعد كأس العالم للأندية".

ونجح إنتر ميامي في تخطي دور المجموعات بكأس العالم للأندية بعد احتلال وصافة المجموعة الأولى خلف بالميراس البرازيلي بفارق الأهداف.

وخسر إنتر ميامي أمام باريس سان جيرمان في الدور ثمن النهائي برباعية نظيفة.

وتابع فابريزيو رومانو "دي بول أبلغ إدارة أتليتكو مدريد بانفتاحه على الانتقال إلى إنتر ميامي، والمحاثات جارية لإتمام الصفقة".

رودريجو دي بول البالغ من العمر 31 عاما، توج مع الأرجنتين بكأس العالم مع التانجو 2022، وبطولتي كوبا أمريكا 2021، و2024.

وانضم دي بول إلى أتليتكو مدريد في صيف 2021 قادما من أودينيزي.

ولعب دي بول في مسيرته لأندية راسينج الأرجنتيني، وفالنسيا الإسباني، وأودينيزي الإيطالي، وأتليتكو مدريد.

وخاض دي بول الموسم الماضي 53 مباراة في كافة البطولات، سجل 3 أهداف وصنع 10.