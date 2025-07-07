ويليامز: الفرق الإفريقية أثبتت في كأس العالم أن الفارق ضئيل مع الأندية العالمية

أشاد رونوين ويليامز حارس مرمى صنداونز بأداء فرق إفريقيا في كأس العالم للأندية أمام الفرق العالمية.

رونوين ويليامز النادي : ماميلودي صنداونز ماميلودي صنداونز

ويأتي ذلك رغم أن كل الفرق الإفريقية الأهلي وصنداونز والترجي والوداد قد ودعت المنافسات من دور المجموعات.

وقال رونوين ويليامز حارس مرمى صنداونز عبر idiskitimes الجنوب إفريقية: "أثبتت الفرق الإفريقية في كأس العالم للأندية أن الفارق ضئيل جدا مع الفرق العالمية، وأثبتنا قدرتنا على المنافسة".

وتابع "أثبتنا كفرق إفريقية أن لدينا الموهبة واللاعبين المؤهلية للمنافسة على أعلى مستوى، فقط علينا أن نؤمن بأنفسنا وأن نواصل السعي لتحقيق الفوز".

وشدد ويليامز "نحن والترجي والأهلي حصلنا على نقاط في هذه البطولة وحققنا بعض الانتصارات من هذه البطولة، وهذا أمر رائع علينا أن نبني على هذا ونواصل تطوير كرة القدم الإفريقية وهي في وضع جيد للغاية حاليا".

واختتم حارس مرمى صنداونز تصريحاته "يجب أن تصبح هذه النسخة من كأس العالم للأندية معيارا لنا جميعا لمواصلة التطور والتحسن".

وكان صنداونز قد جمع 4 نقاط بانتصار على أولسان الكوري وتعادل مع فلومينينسي البرازيلي.

بينما تلقى خسارة وحيدة كانت أمام دورتموند بصعوبة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.