لويز فيليبي يعود للدوري الإسباني

الإثنين، 07 يوليه 2025 - 13:37

كتب : FilGoal

لويز فيليبي - ريال بيتيس

أعلن نادي رايو فايكانو يوم الاثنين ضم المدافع الإيطالي لويز فيليبي قادما من أولمبيك مارسيليا.

وأفاد النادي عبر موقعه: "توصل نادي رايو فايكانو ولويز فيليبي إلى اتفاق يقضي بانضمام اللاعب إلى فريقنا".

وأضاف "يتمتع قلب الدفاع بمسيرة طويلة في نادي لاتسيو، حيث لعب 5 مواسم. كما أنه على دراية بالدوري الإسباني، حيث لعب مع ريال بيتيس خلال موسمي 2022/2023 و2023/2024".

أخبار متعلقة:
كادينا سير: ريال مدريد طلب تأجيل مباراته الافتتاحية بالدوري الإسباني تقرير: مارسيليا يحاول إجبار أوناحي على قبول عرض سبارتاك رومانو: تمت.. ثيو هيرنانديز إلى الهلال دوناروما: لم يكن في نيتي إيذاء موسيالا

وينضم المدافع الإيطالي إلى رايو فايكانو بعد موسم قضاه في أولمبيك مارسيليا.

Image

وذلك بعدما قضى لويز موسما ونصف في صفوف اتحاد جدة السعودي قبل عودته إلى أوروبا من بوابة مارسيليا الفرنسي.

وكان اتحاد جدة قد تعاقد مع اللاعب في صيف 2023 قادما من ريال بيتيس ويرتبط بتعاقد حتى صيف 2026.

وشارك المدافع الإيطالي في 28 مباراة بقميص اتحاد جدة منذ انضمامه إلى الفريق.

مثل لويز فيليبي .. عبدالله فلاته: لاعب أجنبي في الاتحاد يعاني من

ويحمل لويز فيليبي الجنسيتين البرازيلية والإيطالية لكنه قرر تمثيل منتخب إيطاليا في 2022.

وسبق لفيليبي اللعب لأندية لاتسيو وريال بيتيس قبل الانضمام إلى اتحاد جدة ثم مارسيليا.

لويز فيليبي مارسيليا رايو فايكانو
نرشح لكم
رومانو: جالاتاسراي يتقدم بعرض لضم فيكتور أوسيمين خبر في الجول - البنك الأهلي يتفق مع محمد فتحي على تجديد تعاقده لمدة موسم ديلي ميل: سعر أونانا يُصعب رحيله عن يونايتد سكاي: جاشاري ينتظر موافقة ناديه من أجل الخضوع للكشف الطبي مع ميلان خبر في الجول - المصري يخاطب فاركو لضم محمد فخري خبر في الجول - الاتفاق تم.. الزمالك يضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم خبر في الجول - وادي دجلة يضم محمد رجب مدافع الاتحاد السكندري خبر في الجول - الدبيس يبلغ الأهلي برفضه العروض المحلية ورغبته في الاحتراف
أخر الأخبار
مران الزمالك - تقسيم اللاعبين لمجموعتين.. ومحاضرة من فيريرا 3 دقيقة | الكرة المصرية
تشواميني: يومي الأول مع ريال مدريد هو الأفضل في مسيرتي.. وأتمنى إنهاء مشواري هنا 41 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - مودرن سبورت يتوصل لاتفاق مبدئي مع إنبي لضم كالوشا 46 دقيقة | الكرة المصرية
نوتينجهام يتعاقد مع المدير الرياضي السابق لـ أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الزمالك: سنحصل على 15% من قيمة انتقال ياسين مرعي لـ الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
الدحيل القطري يضم ماركو فيراتي 2 ساعة | الوطن العربي
برشلونة يعلن تجديد عقد فويتشيك تشيزني 2 ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول – كاف يحدد موعد الإعلان عن الفرق المعفية من الأدوار التمهيدية في إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بيراميدز يعير ثلاثي الفريق لسموحة والجونة 2 مواجهة قوية لـ الهلال.. كل مباريات ومواعيد مباريات دور الثمانية لكأس العالم للأندية 3 مصدر مقرب من وسام أبو علي لـ في الجول: اللاعب غاضب من قرار الأهلي باستمراره 4 قرار نهائي.. الأهلي يحسم مستقبل وسام أبو علي
/articles/508815/لويز-فيليبي-يعود-للدوري-الإسباني