فيليبي لويز يعود للدوري الإسباني

أعلن نادي رايو فايكانو يوم الاثنين ضم المدافع الإيطالي لويز فيليبي قادما من أولمبيك مارسيليا.

وأفاد النادي عبر موقعه: "توصل نادي رايو فايكانو ولويز فيليبي إلى اتفاق يقضي بانضمام اللاعب إلى فريقنا".

وأضاف "يتمتع قلب الدفاع بمسيرة طويلة في نادي لاتسيو، حيث لعب 5 مواسم. كما أنه على دراية بالدوري الإسباني، حيث لعب مع ريال بيتيس خلال موسمي 2022/2023 و2023/2024".

وينضم المدافع الإيطالي إلى رايو فايكانو بعد موسم قضاه في أولمبيك مارسيليا.

وذلك بعدما قضى لويز موسما ونصف في صفوف اتحاد جدة السعودي قبل عودته إلى أوروبا من بوابة مارسيليا الفرنسي.

وكان اتحاد جدة قد تعاقد مع اللاعب في صيف 2023 قادما من ريال بيتيس ويرتبط بتعاقد حتى صيف 2026.

وشارك المدافع الإيطالي في 28 مباراة بقميص اتحاد جدة منذ انضمامه إلى الفريق.

ويحمل لويز فيليبي الجنسيتين البرازيلية والإيطالية لكنه قرر تمثيل منتخب إيطاليا في 2022.

وسبق لفيليبي اللعب لأندية لاتسيو وريال بيتيس قبل الانضمام إلى اتحاد جدة ثم مارسيليا.