كادينا سير: ريال مدريد طلب تأجيل مباراته الافتتاحية بالدوري الإسباني

الإثنين، 07 يوليه 2025 - 13:01

كتب : FilGoal

ريال مدريد

أفادت إذاعة كادينا سير أن نادي ريال مدريد طلب رسميا تأجيل أولى مبارياته في الموسم الجديد من الدوري الإسباني ضد أوساسونا، بسبب استمرار مشاركته في كأس العالم للأندية حتى الآن.

وينطلق الدوري يوم الجمعة 15 أغسطس المقبل بمواجهة جيرونا ضد رايو فايكانو، وتنتهي الجولة بمواجهة ريال مدريد ضد أسوسونا يوم الثلاثاء 19 أغسطس.

ويرى ريال مدريد وأوساسونا والاتحاد الإسباني لكرة القدم أن تأجيل للمباراة يوم 29 أكتوبر هو الحل الأمثل، وفقا للتقرير.

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وأضاف التقرير أن الأطراف الثلاثة في انتظار قرار رابطة الدوري الإسباني.

قبل أيام، أعلنت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري لموسم 2025/2026.

وتقام الجولة بشكل استثنائي على 5 أيام بدلا من ثلاثة أو أربعة في الطبيعي بسبب ريال مدريد.

ويلعب ريال مدريد مباراته يوم الثلاثاء للحصول على أيام راحة إضافية تحسبا لوصوله لنهائي كأس العالم للأندية.

وتقام المباراة النهائية يوم 13 يوليو الحالي أي ما يقارب الشهر قبل انطلاق الدوري.

ويجب على اللاعبين الحصول على 3 أسابيع كفترة راحة مناسبة عقب نهاية الموسم قبل التدرب استعدادا للموسم الجديد وهي ما لم يحصل عليه لاعبو ريال مدريد بشكل كامل حتى الآن.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة باريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وجاءت مواعيد الجولة الأولى بالكامل كالتالي:

الجمعة 15 أغسطس

جيرونا × رايو فايكانو.. 7:00 مساء.

فياريال × ريال أوفييدو.. 9:30 مساء.

السبت 16 أغسطس

ديبورتيفو ألافيس × ليفانتي.. 5:00 مساء

ريال مايوركا × برشلونة.. 7:30 مساء.

فالنسيا × ريال سوسيداد.. 9:30 مساء.

الأحد 17 أغسطس

سيلتا فيجو × خيتافي.. 5:00 مساء.

أتلتيك بلباو × إشبيلية.. 7:30 مساء.

إسبانيول × أتليتكو مدريد.. 9:30 مساء.

الإثنين 18 أغسطس

إلتشي × ريال بيتيس.. 9:00 مساء.

الثلاثاء 19 أغسطس

ريال مدريد × أوساسونا.. 9:00 مساء.

وكان برشلونة قد توج بالنسخة الأخيرة من الدوري الإسباني.

ريال مدريد الدوري الإسباني كأس العالم للأندية
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