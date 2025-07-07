أوناجم: سعيد بالعودة إلى الدوري المصري ولدي ذكريات رائعة وقت الزمالك

أعرب محمد أوناجم المنضم حديثا إلى كهرباء الإسماعيلية عن سعادته بالانضمام إلى الدوري المصري مرة أخرى.

محمد أوناجم النادي : كهرباء الإسماعيلية كهرباء الإسماعيلية

ويعتبر أوناجم ثالث تدعيمات كهرباء الإسماعيلية للموسم الجديد.

وقال محمد أوناجم لاعب كهرباء الإسماعيلية عبر هسبورت المغربية: "لدي ذكريات رائعة في هذا البلد، عشت في مصر لحظات رائعة عندما كنت لاعبا بنادي الزمالك لذلك أنا سعيد بالعودة مرة أخرى".

وتابع "أشكر إدارة نادي كهرباء الإسماعيلية على الثقة، وسأقدم كل ما لدي لهذا النادي لتحقيق الأهداف المرجوة، وسيكون الموسم المقبل رائعا دون شك".

واختتم أوناجم تصريحاته "تجربتي الموسم الماضي مع الصقور الليبي لم تكن كما أريد لعدة أسباب، والموسم المقبل سيكون مختلفا بشكل كبير".

ويقود كهرباء الإسماعيلية، رضا شحاتة المدير الفني الجديد للفريق.

وكان كهرباء الإسماعيلية قد ضم عمر السعيد ومحمد فاروق ضمن تدعيمات الموسم الجديد.

صاحب الـ 33 عاما حمل قميص الوداد لمدة 9 سنوات.

وحقق أوناجم العديد من البطولات مع الوداد أبرزها: 3 للدوري المغربي وكأس السوبر الإفريقي ودوري أبطال إفريقيا.

كما لعب بقميص الزمالك بين عامي 2019 -2021.

وحقق أوناجم مع الأبيض 4 ألقاب هي: الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري والسوبر الإفريقي.

وارتدى أوناجم قميص الزمالك في 64 مباراة سجل 5 أهداف وصنع 10.

المحطة الأخيرة لأوناجم كانت مع فريق الصقور الليبي، الذي انضم له في أكتوبر 2024 لمدة موسم واحد.