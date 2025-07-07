خبر في الجول - لتعويض رحيل ربيع للزمالك.. محمود عماد يقترب من البنك الأهلي

اقترب نادي البنك الأهلي من التعاقد مع محمود عماد لاعب وسط فاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

محمود عماد النادي : فاركو فاركو

وعلم FilGoal.com أن مسؤولي البنك الأهلي تواصلوا مع فاركو لإتمام الاتفاق لضم اللاعب.

ويسعى البنك الأهلي لتعويض رحيل أحمد ربيع لاعب وسط الفريق، الذي بات على وشك اللعب لصفوف الزمالك.

ورغم أن البنك الأهلي يسعى لضم لاعبين من الزمالك ضمن صفقة أحمد ربيع، إلا أنه لم يتواجد بينهما لاعب وسط.

ووفقا لما علمه FilGoal.com فإن المرشحان للانتقال من البنك الأهلي للزمالك هما مصطفى شلبي ومصطفى الزناري.

محمود عماد لاعب فاركو يبلغ من العمر 27 عاما وانضم للفريق في صيف 2021 قادما من بتروجت.

ولعب عماد الموسم الماضي مع فاركو 25 مباراة في كافة البطولات.

أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي يبلغ من العمر 24 سنة وظهر بشكل جيد مع فريقه في الدوري المصري الموسم الماضي.

ولعب الموسم الماضي مع البنك الأهلي 31 مباراة في مختلف البطولات.