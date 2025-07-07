تقرير: مارسيليا يحاول إجبار أوناحي على قبول عرض سبارتاك

الإثنين، 07 يوليه 2025 - 12:47

كتب : FilGoal

عز الدين أوناحي - مارسيليا ضد نانت

يحاول نادي أولمبيك مارسيليا دفع لاعبه المغربي عز الدين أوناحي لقبول عرض سبارتاك موسكو، حسب تقارير مغربية.

وذكرت جريدة المنتخب المغربية أن النادي قرر إبعاد أوناحي و5 من زملائه للتدرب مع الفريق الثاني، إذ ينتظر النادي رحيل المغربي عن النادي نهائيا.

وذلك لكونه لا يدخل في خطط المدرب روبرتو دي زيربي.

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ويواصل نادي باناتينايكوس اليوناني الذي لعب له أوناحي الموسم الماضي على سبيل الإعارة مفاوضاته مع مارسيليا سيما بعد أن رفع سعر شراء أوناحي إلى 9 ملايين يورو، لكن مارسيليا رفض.

فيما دخل نادي سبارتاك موسكو الروسي في صفقة التعاقد مع المغربي عز الدين أوناحي لاعب مارسيليا الفرنسي.

ويمتد تعاقد أوناحي مع مارسيليا حتى صيف 2027.

وبحسب موقع لو سبورت 360 المغربي، فإن سبارتاك موسكو قدم عرضا قيمته 12 مليون يورو للتعاقد مع أوناحي.

وأوضحت التقارير أن النادي الروسي يرغب في استغلال رغبة مارسيليا في التخلص من أوناحي وقدم عرضا جيدا من الناحية المالية.

كما أشارت التقارير إلى وجود اهتمام جاد من نادي تسيليي السلوفيني، الذي يسعى لتعزيز صفوفه بضم أوناحي، مستفيدا من مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، رغم صعوبة مجاراة القيمة المالية التي عرضها سبارتاك موسكو.

يذكر أن عز الدين أوناحي، صاحب الـ24 عامًا، خاض الموسم المنصرم مع نادي باناثينايكوس اليوناني على سبيل الإعارة، قبل أن يعود إلى مارسيليا هذا الصيف.

ولعب أوناحي 35 مباراة مع باناثينايكوس وسجل 5 أهداف وصنع 7 بجميع المسابقات.

عز الدين أوناحي سبارتاك موسكو مارسيليا
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