حرصا على قاعدة الممارسة.. اتحاد الكرة يرفض طلبات أندية للعب في القاهرة والجيزة

رفض اتحاد الكرة طلبات عدد من الأندية للمشاركة في مسابقات الناشئين والشباب بمنطقتي القاهرة والجيزة.

وأشار اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي إلى أنه خاطب للأندية للتأكيد على أن المشاركة في مسابقات الناشئين من خلال الفروع التابع لها النادي.

ووافق اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة على توصية الإدارة التنفيذية ولجان المسابقات بالاتحاد بمشاركة الأندية في مسابقات الناشئين والبراعم ضمن الفروع التابع لها كل ناد.

وأوضح الاتحاد: "ويأتي هذا القرار في إطار حرص الاتحاد على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتنمية كرة القدم في مختلف المحافظات بما يتيح فرصًا عادلة ومتساوية لجميع اللاعبين الناشئين.

وتابع "يسري القرار على مسابقات المناطق ويتماشى مع أحكام القانون واللوائح المنظمة، حيث ينص على مشاركة الأندية في الفروع المسجلة بها رسميًا فى مسابقات الناشئين والشباب".

وأضاف "جاء القرار عقب تلقي الاتحاد طلبات عديدة من الأندية للعب في فرعي القاهرة والجيزة، وهو ما قد يؤدي إلى إفراغ المحافظات الأخرى من فرق الناشئين وتكدس الفرق في محافظتين فقط، بما يضر بفرص اللاعبين في باقي المحافظات."

وأكمل الاتحاد "ولا يشمل القرار الأندية المشاركة في القسم الأول، وذلك بما يتناسب مع ارتباطها بمسابقة القسم الأول".

وأتم "يؤكد الاتحاد أن القرار يأتى في إطار تطوير مسابقات الناشئين في جميع أنحاء الجمهورية."