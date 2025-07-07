رومانو: تمت.. ثيو هيرنانديز إلى الهلال

الإثنين، 07 يوليه 2025 - 12:08

كتب : FilGoal

ثيو هيرنانديز - إنتر وميلان

أصبح ثيو هيرنانديز ظهير ميلان قريبا للغاية من الانتقال إلى الهلال السعودي، بعد 6 سنوات قضاها مع الروسونيري.

وأفاد فابرزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار الانتقالات أن الصفقة التي بموجبها سينتقل ثيو من ميلان إلى الهلال تمت بنجاح.

وذلك بعدما نم الاتفاق مع اللاعب عن الانضمام إلى الهلال قبل أسبوعين.

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وأضاف أن ميلان سيحصل على 25 مليون يورو مقابل التخلي عن مدافعه الفرنسي.

ومن المنتظر أن يوقع ثيو على عقده خلال الأيام القليلة القادمة.

وكان موقع فوتبول إيطاليا قد ذكر أن الظهير الأيسر الفرنسي سيحصل على راتب سنوي يبلغ 20 مليون يورو.

ويريد سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال ومدرب إنتر السابق، ضم ثيو مهما كلف الأمر بحسب التقرير.

وينتهي عقد ثيو مع ميلان في صيف 2026.

وشارك اللاعب مع ميلان في الموسم المنقضي في 49 مباراة، سجل 5 أهداف، وصنع 6 آخرين وتوج بلقب السوبر الإيطالي.

ومنذ انضمامه في 2019 خاض 262 مباراة سجل 34 هدفا وصنع 45 آخرين وتوج بلقبين.

وكان ميلان قد تعاقد معه قادما من ريال مدريد في صيف 2019 مقابل 22 مليون يورو.

ثيو هيرنانديز ميلان الهلال
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