تقرير: موتيابا يصل تونس خلال ساعات للانضمام إلى الصفاقسي

كشفت صحيفة الصباح التونسية عن إتمام الصفاقسي التونسي لاتفاقه مع الأوغندي ترافيس موتيابا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ترافيس موتيابا النادي : لاعب حر الزمالك

وأوضحت الصحيفة، أن موتيابا سيصل إلى تونس خلال الساعات القليلة القادمة للانضمام إلى الصفاقسي.

وانتقل موتيابا إلى بوردو الفرنسي بعد نهاية رحلته مع الزمالك في يناير الماضي.

وكان موتيابا قد رحل عن الزمالك وانتقل لبوردو بعد موسم واحد فقط قضاه بصفوف الفريق.

وانضم موتيابا للزمالك قادما من كامبالا سيتي الأوغندي.

وشارك موتيابا مع الزمالك في 11 مباراة منذ الانضمام في شهر يناير الماضي.

وتوج صاحب الـ 18 عاما بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية خلال موسمه الأول مع الزمالك.

وسبق لموتايابا المشاركة في 19 مباراة بقميص منتخب أوغندا الأول وسجل خلالها هدفين.