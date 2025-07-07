الصباح التونسية: الترجي يواجه المصري وديا

كشفت صحيفة الصباح التونسية عن مواجهة ودية ستجمع النادي المصري مع الترجي التونسي.

وأوضحت الصحيفة أن المباراة الودية ستجمع الفريقين يوم 27 يوليو الجاري في مدينة طبرقة التونسية.

ويقود المصري المدرب التونسي نبيل الكوكي الذي تولى المسؤولية في الأيام الأخيرة من شهر يونيو.

وبدأ المصري استعداداته للموسم الجديد، فيما يبدأ الترجي التونسي اليوم الإثنين فترته التحضيرية بقيادة ماهر الكنزاري المدير الفني لأبناء باب سويقة

وسيدخل الترجي معسكرا مغلقا في مدينة طبرقة خلال الفترة من 20 إلى 27 يوليو الجاري.

وسيواجه الترجي فريق شباب بلوزداد الجزائري يوم 24، فيما سيواجه المصري في اليوم الأخير من المعسكر 27 يوليو.

وتوج الترجي بطلا لثنائية الدوري والكأس التونسيين، فيما خاض كأس العالم للأندية في المجموعة الرابعة التي ضمت فلامنجو البرازيلي، وتشيلسي الإنجليزي، ولوس أنجلوس الأمريكي.

ونجح بطل تونس في احتلال المركز الثالث بـ3 نقاط بتحقيق الفوز أمام لوس أنجلوس وخسارة مباراتين.

أما المصري فاحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الموسم الماضي، ويستعد لخوض بطولة كأس الكونفدرالية في الموسم الجديد.