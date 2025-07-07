ليكيب: أهلي جدة في مفاوضات لضم ميسي

دخل نادي أهلي جدة السعودي في مفاوضات جادة من أجل ضم ليونيل ميسي.

وينتهى عقد ميسي ديسمبر القادم مع إنتر ميامي.

ويسعى أهلي جدة في إقناع ميسي من أجل الانضمام للفريق في صفقة انتقال حر.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن بدء مفاوضات أهلي جدة مع ميسي لإقناعه بالانضمام إلى صفوف بطل آسيا.

وأشار التقرير إلى أن ميسي أصبح بين عرضين جادين الأول هو التجديد لصالح إنتر ميامي والآخر الموافقة بإغراءات العرض السعودي.

وأوضح التقرير أنه بالرغم من عدم الكشف عن التفاصيل المالية للمفاوضات حتى الآن، لكن صندوق الاستثمار السعودي سيبذل قصارى جهده من أجل حسم الصفقة.

وودع إنتر ميامي كأس العالم للأندية بعد الهزيمة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

وانضم ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي في صفقة انتقال حر صيف 2023 بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان.

ونجح ليونيل ميسي هذا الموسم في المساهمة بـ 18 هدفا خلال 14 مباراة خاضهم مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي.

إذ سجل ميسي 12 هدفا وصنع 6 آخرين.

بينما في كأس العالم للأندية، نجح في تسجيل هدف من أربع مباريات عندما سجل بمرمى فريق بورتو.