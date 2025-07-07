تقارير: بايرن يحصل على موافقة لويس دياز.. وبرشلونة في الصورة

الإثنين، 07 يوليه 2025 - 11:45

كتب : FilGoal

لويس دياز - ليفربول

ذكرت جريدة بيلد أن نادي بايرن ميونيخ حصل على موافقة لويس دياز جناح ليفربول من أجل ضمه هذا الصيف.

وينتهي عقد لويس دياز مع الريدز صيف 2027.

وأوضح التقرير أنه سيتعين على بايرن الآن رفع عرضه لليفربول، بما لا يقل عن 80 مليون يورو.

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ولفت التقرير إلى أن ليفربول يريد الاحتفاظ باللاعب وسط اهتمام بايرن وبرشلونة.

فيما أفاد فابرزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار الانتقالات أن برشلونة يحاول تجهيز عرض جديد من أجل ضم لويس دياز بعدما رفض ليفربول عرضين من قبل.

وأضاف أن اللاعب الكولومبي متحمس للانتفال إلى برشلونة.

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قبل أيام، ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن نادي ليفربول رفض عرضا من بايرن ميونيخ لضم الجناح لويس دياز هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن إدارة ليفربول أبلغت ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن بأن الجناح الكولومبي ليس للبيع.

وأضاف التقرير أن المفاوضات توقفت منذ ذلك الحين.

وهذه هي المرة الثانية هذا الصيف التي يتخذ فيها ليفربول هذا الموقف، بعد أن أرسلوا الرسالة نفسها إلى برشلونة في وقت سابق من فترة الانتقالات.

لن يقبل ليفربول أي عروض لضم البالغ من العمر 28 عاما ورسالتهم واضحة بأنه ليس للبيع، حسب التقرير.

ويعطي مسؤولو ليفربول الأولوية لتقوية الفريق في الموسم المقبل بدلا من التخلي عن أحد عناصره الأساسية.

ويبحث بايرن ميونيخ في السوق عن تعزيز فريقه بالجناح الكولومبي بعد فشل إدارة الفريق في إقناع نيكو ويليامز بالانضمام لهم.

قبل أيام، أوضحت صحيفة كيكر أن إدارة بايرن ميونيخ تحركت لضم جناح أيسر، وبدأت التفاوض مع لويس دياز وكودي جاكبو جناحا ليفربول ورافاييل لياو جناح ميلان.

وذكر التقرير أن ماكس إيبرل مدير بايرن يجري محادثات مع ممثلي كل من دياز وجاكبو ولياو.

ومن المرجح أن يحتاج بايرن إلى بيع أحد لاعبيه قبل إتمام صفقة جديدة في هذا المركز، حسب التقرير.

ويُعد جواو بالينيا لاعب وسط بايرن أحد المرشحين المحتملين للبيع، بعدما أكد اللاعب الذي يرتبط بعقد حتى عام 2028 أنه سيتحدث مع مسؤولي النادي قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبله.

ومن بين المغادرين المحتملين الآخرين رافائيل جيريرو وساشا بوي وبريان زاراجوزا وكينجسلي كومان.

لويس دياز ليفربول برشلونة بايرن ميونيخ
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