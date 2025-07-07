الرياضية: النصر يربح 4 ملايين دولار من إعارة دوران

يربح نادي النصر 4 ملايين دولار من صفقة انتقال جون دوران إلى فنربخشة التركي على سبيل الإعارة.

ويأتي ذلك رغم تحمل نادي النصر راتب اللاعب بالكامل طوال الموسم الذي سيقضيه في النادي التركي.

وكشفت صحيفة الرياضية أن نادي النصر يجني 4 ملايين دولار كربح من صفقة انتقال جون دوران على سبيل الإعارة.

وأوضح التقرير أن تكلفة الإعارة 14 مليون دولار بينما يتحمل النصر راتبه المقدر بـ 10 ملايين دولار.

مما يعني الحصول على صافي ربح 4 ملايين دولار من الصفقة بالإضافة لاستعادة اللاعب بعد نهاية الموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى أن عقد الصفقة بين الناديين لا يشمل بند أحقية شراء ما يُبقي تحديد مستقبل اللاعب في يد النصر.

ويأتي ذلك بعد انضمامه للنصر بمقابل 77 مليون دولار في يناير الماضي قادما من أستون فيلا.

وكانت صحيفة الرياضية السعودية قد كشفت في وقت سابق أن اللاعب الكولومبي قد يخرج على سبيل الإعارة، بسبب صعوبات يواجهها على المستوى الشخصي، ما أثر على حالته الذهنية واستقراره الفني.

ولعب دوران مع النصر في الموسم المنقضي 13 مباراة في الدوري مسجلا 8 أهداف، و5 مباريات في دوري أبطال آسيا للنخبة ونجح في تسجيل 4 أهداف.

وانضم الكولومبي إلى النصر قادما من أستون فيلا في انتقالات يناير 2025.

وتكلفت صفقة انضمام دوران إلى النصر 77 مليون يورو، بعقد يمتد حتى 2030.