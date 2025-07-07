الرياضية: النصر يربح 4 ملايين دولار من إعارة دوران

الإثنين، 07 يوليه 2025 - 11:29

كتب : FilGoal

جون دوران - فنربخشة

يربح نادي النصر 4 ملايين دولار من صفقة انتقال جون دوران إلى فنربخشة التركي على سبيل الإعارة.

ويأتي ذلك رغم تحمل نادي النصر راتب اللاعب بالكامل طوال الموسم الذي سيقضيه في النادي التركي.

وكشفت صحيفة الرياضية أن نادي النصر يجني 4 ملايين دولار كربح من صفقة انتقال جون دوران على سبيل الإعارة.

أخبار متعلقة:
بعد 6 أشهر في السعودية.. النصر يعير دوران لـ فنربخشة سان ماكسيمان: حاولوا إعطائي منشطات في فنربخشة رومانو: فنربخشة يتوصل لاتفاق مع النصر لاستعارة دوران.. وموعد وصول اللاعب لتركيا فوت ميركاتو: فنربخشة يتفق مع النصر على استعارة دوران

وأوضح التقرير أن تكلفة الإعارة 14 مليون دولار بينما يتحمل النصر راتبه المقدر بـ 10 ملايين دولار.

مما يعني الحصول على صافي ربح 4 ملايين دولار من الصفقة بالإضافة لاستعادة اللاعب بعد نهاية الموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى أن عقد الصفقة بين الناديين لا يشمل بند أحقية شراء ما يُبقي تحديد مستقبل اللاعب في يد النصر.

ويأتي ذلك بعد انضمامه للنصر بمقابل 77 مليون دولار في يناير الماضي قادما من أستون فيلا.

وكانت صحيفة الرياضية السعودية قد كشفت في وقت سابق أن اللاعب الكولومبي قد يخرج على سبيل الإعارة، بسبب صعوبات يواجهها على المستوى الشخصي، ما أثر على حالته الذهنية واستقراره الفني.

ولعب دوران مع النصر في الموسم المنقضي 13 مباراة في الدوري مسجلا 8 أهداف، و5 مباريات في دوري أبطال آسيا للنخبة ونجح في تسجيل 4 أهداف.

وانضم الكولومبي إلى النصر قادما من أستون فيلا في انتقالات يناير 2025.

وتكلفت صفقة انضمام دوران إلى النصر 77 مليون يورو، بعقد يمتد حتى 2030.

النصر فنربخشة جون دوران
نرشح لكم
ليكيب: أهلي جدة في مفاوضات لضم ميسي وكيل مالكوم يوضح حقيقة رحيله عن الهلال ليكيب: الهلال يعود من أجل أوسيمين.. وفلاهوفيتش خيار ثاني ثيو هيرنانديز على أعتاب الهلال السعودي.. والكشف عن التفاصيل المالية بعد 6 أشهر في السعودية.. النصر يعير دوران لـ فنربخشة تقرير سعودي: حجازي مستمر مع نيوم رغم محادثات الأهلي تقرير سعودي: النصر يستفسر عن إمكانية ضم ظهير أهلي جدة تقرير: إنزاجي يحدد مصير مالكوم مع الهلال
أخر الأخبار
ذا صن: مانشستر يونايتد يمدد عطلة برونو ودالوت بسبب وفاة جوتا 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فيليبي لويز يعود للدوري الإسباني 31 دقيقة | ميركاتو
كادينا سير: ريال مدريد طلب تأجيل مباراته الافتتاحية بالدوري الإسباني ساعة | الدوري الإسباني
أوناجم: سعيد بالعودة إلى الدوري المصري ولدي ذكريات رائعة وقت الزمالك ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - لتعويض رحيل ربيع للزمالك.. محمود عماد يقترب من البنك الأهلي ساعة | ميركاتو
تقرير: مارسيليا يحاول إجبار أوناحي على قبول عرض سبارتاك ساعة | ميركاتو
حرصا على قاعدة الممارسة.. اتحاد الكرة يرفض طلبات أندية للعب في القاهرة والجيزة ساعة | الدوري المصري
أفريكا فوت: بعد إصرار عموتة.. الجزيرة يعرض 5 ملايين دولار لضم إبراهيم عادل ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بيراميدز يعير ثلاثي الفريق لسموحة والجونة 2 مواجهة قوية لـ الهلال.. كل مباريات ومواعيد مباريات دور الثمانية لكأس العالم للأندية 3 مصدر مقرب من وسام أبو علي لـ في الجول: اللاعب غاضب من قرار الأهلي باستمراره 4 قرار نهائي.. الأهلي يحسم مستقبل وسام أبو علي
/articles/508802/الرياضية-النصر-يربح-4-ملايين-دولار-من-إعارة-دوران