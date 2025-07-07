سيراميكا كليوباترا يستعيد لاعبه المعار من الاتحاد السكندري

أنهى الاتحاد السكندري إعارة محمود عجيب المنضم إلى زعيم الثغر من فريق سيراميكا كليوباترا.

وانضم عجيب إلى صفوف الاتحاد السكندري لمدة موسم قادما من سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة.

وكان محمود عجيب أحد المواهب في دوري المحترفين من خلال نادي ديروط.

ونال عجيب ثقة إدارة سيراميكا كليوباترا التي قررت التعاقد مع اللاعب، قبل إعارته إلى الاتحاد السكندري.

وينشط محمود عجيب في وسط الملعب.

وأنهى سيراميكا كليوباترا الموسم الماضي في المركز السادس برصيد 37 نقطة في مجموعة البطولة، فيما توج ببطولة كأس عاصمة مصر على حساب البنك الأهلي في المباراة النهائية.

فيما احتل الاتحاد السكندري المركز السادس في مجموعة الهبوط برصيد 26 نقطة.