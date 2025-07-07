الكأس الذهبية - بقيادة أجيري.. المكسيك تهزم أمريكا وتتوج باللقب للمرة العاشرة

توج منتخب المكسيك بلقب الكأس الذهبية (بطولة أمم كونكاكاف) للمرة العاشرة في تاريخه بعد التغلب على الولايات المتحدة الأمريكية.

ونجح المنتخب المكسيكي بقيادة خافيير أجيري في تحقيق الفوز على أمريكا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة النهائية.

وتقدم منتخب أمريكا مبكرا في الدقيقة الرابعة بقيادة كريس ريتشاردز.

ونجح راؤول خيمينيز في إدراك التعادل بالدقيقة 27، قبل أن يخطف إدسون ألفاريز الفوز للمكسيك بهدف ثان في الدقيقة 78.

ورفع أجيري ألقابه مع المكسيك إلى ثلاثة ألقاب بعد التتويج بالكأس الذهبية للمرة الثانية بعد 2009.

ووسع منتخب المكسيك الفارق مع أمريكا بعدما رفع رصيده إلى 10 ألقاب من الكأس الذهبية مقابل 7 لصالح أمريكا.

ويعتبر ذلك أول انتصار رسمي لصالح المكسيك على أمريكا منذ نهائي نسخة 2019.

ويواصل منتخب المكسيك تفوقه في نهائيات الكأس الذهبية ضد أمريكا إذ تواجه المنتخبان 8 مرات في النهائي وحسمت المكسيك 6 منهم.